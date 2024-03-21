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        Finike Kaymakamı Çelik, yetim ve öksüz çocuklarla iftarda buluştu

        Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçedeki yetim ve öksüz çocuklarla iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 10:42 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:42
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        Finike Kaymakamı Çelik, yetim ve öksüz çocuklarla iftarda buluştu
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        Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçedeki yetim ve öksüz çocuklarla iftar programında bir araya geldi.

        Çelik, Turunçova Düğün Salonu'nda düzenlenen programda, yetim ve öksüz çocukların kendilerine emanet olduğunu ifade etti.

        Ramazanın toplumsal dayanışmayı, birlik ve beraberliği, hoşgörüyü güçlendirdiğini aktaran Çelik, "Devletimiz olarak her zaman öksüz ve yetim çocuklarımızın yanındayız." diye konuştu.

        İftar programına, Kaymakam Musa Kazım Çelik'in eşi Sabah Çelik, kamu kurum müdürleri, iş insanları da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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