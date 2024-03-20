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        Ceza infaz koruma memuru, kazada yaşamını yitirdi

        ANTALYA'da kontrolden çıkarak devrilen araçtaki ceza infaz koruma memuru Şahin Bayraktar (39), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 17:22 Güncelleme: 20.03.2024 - 17:25
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        Ceza infaz koruma memuru, kazada yaşamını yitirdi
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        ANTALYA'da kontrolden çıkarak devrilen araçtaki ceza infaz koruma memuru Şahin Bayraktar (39), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Fatih Mahallesi Antalya Bulvarı’nda meydana geldi. Ceza infaz kurumunda şoför kadrosunda bulunan Ali Yılmaz'ın kullandığı 07 FSL 46 plakalı kasalı araç ile adliyedeki banka şubesine evrak imzalatmaya giden infaz koruma memuru Şahin Bayraktar, işlemlerinin ardından dönüşe geçti. Dönüş sırasında Antalya Bulvarı’nda yağmurun da etkisiyle sürücü Yılmaz'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüjdeki kaldırıma, ardından aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, yaklaşık 10 yıldır ceza infaz koruma memuru olarak çalışan Şahin Bayraktar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı hafif yaralı atlatan sürücü Ali Yılmaz ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        EŞİ VE KARDEŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Kazayı haber alarak gelen Bayraktar'ın adı öğrenilemeyen eşi ve kardeşi sinir krizi geçirdi. Kaza yerine, Bayraktar ile yaralı Ali Yılmaz'ın çok sayıda mesai arkadaşı da geldi. Savcının talimatıyla Şahin Bayraktar'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, araç içinde ve çevresinde çalışmalarını tamamladıktan sonra araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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