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        Eşini keserle öldüren sanık, vücudunda da sigara söndürmüş

        ANTALYA'daeşi Saibe Akdağ'ı (37) keserle öldüren Ercan Akdağ'ın (38) yargılandığı duruşmada tanık olarak dinlenen sağlık görevlisi E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 16:22 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:25
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        Eşini keserle öldüren sanık, vücudunda da sigara söndürmüş
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        ANTALYA'daeşi Saibe Akdağ'ı (37) keserle öldüren Ercan Akdağ'ın (38) yargılandığı duruşmada tanık olarak dinlenen sağlık görevlisi E.D.D., " Maktulün kafa arka bölgesinde açık yara vardı. Müdahale etmek için göğsünü açtıklarında eski ve yeni ekimozlar ile sigara yanığına benzer yanıklar, damar yolu açmak için kollarına baktıklarında ise eski ve yeni yaralanmalar gördük. Genital bölgede de yanık izleri gördüm" dedi.

        Olay, geçen 29 Nisan'da Aksu ilçesi Macun Mahallesi 2015'inci Sokak'ta meydana geldi. Aksu Gençlik Merkezi'nde çalışan Saibe Akdağ ile eşi Ercan Akdağ arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ercan Akdağ, evdeki keserle eşine vurdu. 3 çocuk annesi Saibe Akdağ yere yığılınca Ercan Akdağ, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Akdağ, eve gelen sağlıkçılara eşinin düştüğünü ve başının kırıldığını söyledi. Hastaneye kaldırılan Saibe Akdağ, geçen 6 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli olarak Ercan Akdağ'ı gözaltına aldı. Ercan Akdağ da sorgusunda eşini keser ve sapıyla dövdüğünü itiraf etti. Ercan Akdağ, işlemleri sonrası tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Ercan Akdağ'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

        2 KARDEŞ DURUŞMADA KONUŞTU

        Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ercan Akdağ ve taraf avukatları katıldı. Saibe Akdağ'ın kardeşi Ali Karakuş, ablasıyla en son 2 yıl önce görüştüğünü belirtti. Sanık Ercan Akdağ ile 2 yıl öncesine kadar çok görüştüklerini, ablasına kalan mal mülk ile ilgili kendisini aradığını aktaran Karakuş, "Hatta şu anda ceza infaz kurumundan ablama kalan mallar için 'Benim de hakkım var' şeklinde dilekçe yazdığını öğrendim" dedi. Saibe Akdağ'ın diğer kardeşi Musa Karakuş ise daha birlikte yaşadıklarını, Ercan Akdağ'ın ablasına fiziksel şiddet uyguladığını gördüğünü söyledi.

        'KAFA ARKA BÖLGESİNDE AÇIK YARA VARDI'

        Duruşmada tanık olarak dinlenen 112 Acil Servis'te görevli sağlık teknisyeni E.D.D., eve gittikleri sırada Saibe Akdağ'ın nabız ve solunumunun olmadığını belirterek, "Sanık, eşinin banyoda halı yıkarken kayıp fayansa düştüğünü ifade etti. Ancak hava yağmurluydu, halı yıkanacak bir ortam yoktu. Maktulün kafa arka bölgesinde açık yara vardı. Fayansla yaralanmış gibi değildi. Müdahale etmek için göğsünü açtıklarında eski ve yeni ekimozlar ile sigara yanığına benzer yanıklar, damar yolu açmak için kollarına baktıklarında ise eski ve yeni yaralanmalar gördük" dedi. Ayrıca bacakları kontrol ettiklerinde yeni yapılmış kesici alet yaralanmaları gördüklerini aktaran E.D.D., "Genital bölgede de yanık izleri gördüm" diye konuştu. Tanık ifadelerinin ardından söz verilen sanık Akdağ, savunmasını yazılı yapacağını söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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