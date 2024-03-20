Yabancı turistler sörf için Alanya'yı tercih etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı uyruklu bir grup turist, sörf yaparak eğlenceli zaman geçirdi.

Meteoroloji İstasyonu Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının en yüksek 17, deniz suyu sıcaklığının da 18 derece ölçüldüğü ilçede dalga boyu 2 metreyi buldu.

Alanya'da denizin dalgalı olmasını fırsat bilen yabancı uyruklu bir grup, Keykubat Plajı'nda sörf yapmanın keyfini yaşadı.

Sörfçülerden Alman uyruklu Per Karstens, gazetecilere, havası güzel olduğu için Alanya'ya geldiklerini söyledi.

Sörf yapmak için dalgaların uygun olduğunu anlatan Karstens, "Bu manzarada dalgaların arasında sörf yapmak tarif edilemez bir şey. Bu duyguyu çok seviyorum." dedi.