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        Antalya'da trafik kazasında motosiklet sürücüsü genç yaşamını yitirdi

        Antalya'nın Kepez ilçesinde park halindeki midibüse çarpan motosikletin 22 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 12:58 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:58
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        Antalya'da trafik kazasında motosiklet sürücüsü genç yaşamını yitirdi
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde park halindeki midibüse çarpan motosikletin 22 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mustafa Yaldız'ın kullandığı 07 BDD 675 plakalı motosiklet, Hurdacılar Caddesi'nde yolun ikinci şeridinde park halindeki 07 C 1666 plakalı midibüse arkadan çarptı.

        Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Yaldız'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Gencin cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Polisin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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