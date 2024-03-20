Küle dönen evden çocuklarını güçlükle çıkarttı, yanan kuşunu görünce gözyaşı döktü

ANTALYA'da, kirada oturdukları evde çıkan yangında Tuğba Kaplan (39), 3 yaşındaki ikizlerini kucaklayıp dışarı çıkardı. Ev kullanılamaz hale gelirken Kaplan, yanan kafesteki kuşlarını görünce gözyaşı döktü.

Döşemealtı ilçesinde oturan Tuğba ve Serkan Kaplan (40) çiftinin 3 yıl önce Mavi Deniz ve Toprak Mert isimlerini verdikleri ikiz çocukları dünyaya geldi. İkizleri 1 yaşına gelen aile, onlar için Kömürcüler Mahallesi’ndeki müstakil eve taşındı. Bir süre önce böbrek nakli olan Tuğba Kaplan, 12 Mart'ta, evinde dinlenmek için uzandı. Bu sırada odayı duman kapladığını fark eden Kaplan, çocuklarını alıp dışarı çıktı. Kısa süre sonra alevler, evin çatısını sardı. İhbarla adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evlerindeki eşyalarını yeni tamamlamış olan çift, yangında her şeyini kaybettiklerini belirtti. Bir süredir arkadaşlarının evlerinde kalan Kaplan ailesi, küle dönen evlerini üzüntüyle gezdi. Kafesteki yanarak ölen muhabbet kuşunu gören Tuğba Kaplan, gözyaşlarına hakim olamadı. Farklı evlerde çocuklarıyla beraber yaşamlarına devam eden Kaplan ailesi, yeni bir ev kurabilmek için çabalıyor.

'YARIM SAATTE HER ŞEYİMİZ KÜL OLDU'

Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Tuğba Kaplan, "O gün biraz rahatsızdım ve evde uzanıyordum. Hiçbir şey anlamadım. Gözümü açtığımda evde duman vardı. Evin içini doldurmuştu ve hiçbir yeri göremiyordum. Çocukları da seslerinden buldum. Can havliyle sadece çocukları alıp çıkabildim. Kapıdan çıkmamızla evin içerisinde bir şeyler patladı ve alev aldı. Yarım saat içerisinde her şeyimiz yandı kül oldu. Kafeste kuşum vardı, onu almak için geri dönmek istedim. Ama yanan plastikler evin içerisine akıyordu, geri dönemedim. Öylece evin yanışını izledim" dedi.

Kendilerini toparlamaya çalıştıklarını söyleyen Serkan Kaplan ise "Ben işteydim o gün. Komşulardan 'Evin yanıyor, acil gel' diye telefon gelince hemen geldim. Geldiğimde eşimi ve çocukları çıkarmışlardı. Ancak evimiz alevler içerisinde yanıyordu. Evimiz tamamen yandığı için arkadaşlarımızda kalıyoruz. Kendimizi toparlamaya çalışıyoruz. Zor bir durumdayız ama toparlayacağız inşallah" diye konuştu.