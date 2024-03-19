Akşener: Bu sahtekarlıkların gereğini yapmak benim için namus borcudur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Siyasi partilerden birbirine geliş gidişler olabilir. Sistemi boşaltacak kadar bu işin içerisine girmişse bir belediye başkanı bu gerçekten ahlaksızlıktır, siyasi etiğe uymayan bir durumdur. Ben de Meral Akşener’sem elbette bu sahtekarlıkların gereğini yapmak benim için namus borcudur” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'daki esnaf ziyaretlerinin ardından partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen programa katılan Akşener’e milletvekilleri, belediye başkan adayları ve partililer eşlik etti. Programda konuşan Akşener, 15 yıl üniversitede demokrasiyi anlattığını söyledi. Akşener, “2010’da o meşhur referandum olmasaydı, 15 Temmuz'da o hain kalkışma olmazdı. Çok çabaladım ama kimseye dinletemedim, anlatamadım. Bana sürekli ‘merak etme her şey kontrol altında’ denildi. Her şeyin kontrol altında olmadığı ortaya çıktı. 2017’de çılgın gibi hayırcı olduk. Çalıştık ama gene başarılı olamadık. Sonra İYİ Parti kuruldu. Referandumun tek adam sistemini hayatımıza katmış olması, iş insanlarından tutun emekliye kadar herkesi çırak çıkarttı. Bu mücadeleyi ‘Tayyip Erdoğan gitsin’ üzerinden yaptığımız için bir türlü sistemin mutlaka değişmesi gerektiğini milletimize anlatamadık. Düşmanlık üzerinden yapılan propaganda da sınıfta kaldık” dedi.

‘CHP’YE BİZ TEKLİFTE BULUNDUK’

2018 seçimlerinde hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Akşener, “2019'da biz CHP’ye gidip teklifte bulunduk. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya gibi büyükşehirleri alırsak morali yere düşmüş muhalif seçmeni ayağa kaldırırız dedik. Masaya oturan arkadaşlarıma her zaman Türkiye’yi tercih edeceksiniz dedim. Çırak çıkacak gözüm yok ama 19 ilçe 4 belde ile durumu kapattık. Amacımız muhalif seçmeni ayağa kaldırmaktı. 2023’ün sonucu başarısızlıktı. İsteyen suçu bana atsın isteyen ortaklaştırsın, başaramadık. Tartışmalar sonucunda adına hür ve müstakil koyduğumuz gelecek açısından çok önemli bir karar aldık. Size kendimizi teslim ettik” diye konuştu.

‘KENDİ PARTİLERİNDEN DAHA FAZLA ARKALARINDA DURDUK’

Partisinin iç işlerine karıştığını iddia ettiği belediye başkanlarıyla ilgili konuşan Akşener, “İstanbul’u, Ankara’yı, Antalya’yı almanın bu sistemi değiştirecek gücü vermediğini gördük. Yeni bir yol bulmalıydık onun için sizlerin tartısına koyduk. ANAP ve DYP kavgası vardı ülkede. İki taraf da birbirinin partisine elini uzatmazdı. Biz büyükşehir belediyelerini kazandık ve onlarla ilgili kefaret koyduk. Belediye başkanlarımızla ilgili yapılan yanlışların karşısında kendi partilerinden daha fazla arkalarında durduk” dedi.

‘İMAMOĞLU’NUN YANINA GİTTİM, BİR HAFTA ÖLMÜŞ ANAMA SÖVÜLDÜ’

Belediye başkanlarının arkasında durduğunu belirten Akşener, “Dava görüldüğü zaman İmamoğlu’nun yanına gittim, bir hafta ölmüş anama sövüldü. Muhittin Böcek hastalandı hakkında çeşitli sözler çıktı. Antalya genel merkeze sökün etti ‘o dönmez artık şunu seçelim’ dediler. Bunların her birini Böcek biliyor. Ben bunun çok ahlaksızca bir şey olduğunu söyledim. Nitekim Böcek iyileşti ve aramıza katıldı. Ankara’da da benzer şeyler oldu ben sapasağlam bu arkadaşların yanında durdum. Ankara’da il başkanı, ilçe başkanı, meclis üyeleri dahil 7’den 77’ye herkes istifa etti. Hür ve müstakil kararı aldığımız için. Biz bunu not ettik. Seçiminde yardımcı olan, arkasında duran bir siyasi partinin yöneticilerine bunu yapan, gerisini söylemeyeyim” diye konuştu.

‘SAHTEKARLIKLARIN GEREĞİNİ YAPMAK BENİM İÇİN NAMUS BORCUDUR’

Antalya ve İstanbul’da da benzer durumların yaşandığını söyleyen Akşener, “Asıl vahim olanı bu arkadaşların bununla övünmesi. Siyasi partilerden birbirine geliş gidişler olabilir. Sistemi boşaltacak kadar bu işin içerisine girmişse bir belediye başkanı bu gerçekten ahlaksızlıktır, siyasi etiğe uymayan bir durumdur. Ben de Meral Akşener’sem elbette bu sahtekarlıkların gereğini yapmak benim için namus borcudur. Bu ucube sistemle meclis diye bir sistem kalmadı. Milletvekillerinin kıymeti yok. Bu seçimlerde destek istiyorum. Bu seçimde iki kulağı birden çekin, Allah rızası için çekin. Tutun ellerimi, verin bana gücü bakın muhalefet nasıl yapılıyormuş görün” dedi.

‘BÜTÜN SİYASİ HAYATIM BİRİLERİNE KAZANDIRMAKLA GEÇTİ’

Atanamayan öğretmenlerin sorunlarına değinen Akşener, “Sayın Erdoğan’a sesleniyorum, emeklilere 7 bin lira bayram ikramiyesi ver, 11 bin lira zam yap, maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkar. Bunu yaptın yaptın yapmadın emeklilerin oylarına talibim. Kök söktüreceğim, her yerde konuşacağım. Bütün siyasi hayatım birilerine kazandırmakla geçti. 2 belediye başkanı adayını kazandırdık. Cumhurbaşkanı adayı olsun istediniz söyledim ben suçlu oldum. Bir kere de beni kazandırın ne olacakmış görelim” diye konuştu.