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        Kültür ve Turizm Bakanlığından Antalya'daki kalıntılara ilişkin açıklama:

        Antalya'nın Kemer ilçesinde yol yapımı sırasında Bizans-Roma Dönemi'ne ait kırsal yerleşim kalıntıları tespit edilince çalışmaların durdurularak, inceleme başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 18:17 Güncelleme: 19.03.2024 - 18:17
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        Kültür ve Turizm Bakanlığından Antalya'daki kalıntılara ilişkin açıklama:
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde yol yapımı sırasında Bizans-Roma Dönemi'ne ait kırsal yerleşim kalıntıları tespit edilince çalışmaların durdurularak, inceleme başlatıldığı bildirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Antalya'nın Kemer ilçesi Çalışdağı mevkisi eteklerinde tespiti yapılmış arkeolojik Sit'lerin dışındaki alanda yol çalışmaları yapılırken ortaya kültür varlıkları çıktığı ihbarı üzerine Antalya Müze Müdürlüğünce alanda inceleme yapılmıştır. Idyros Antik Kenti ​ile bağlantılı olduğu düşünülen Bizans-Roma Dönemi'ne ait kırsal yerleşim kalıntıları tespit edilmiştir. Alandaki çalışmalar durdurularak söz konusu kültür varlıklarının tesciline ilişkin süreç Bakanlığımız birimlerince başlatılmıştır."

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