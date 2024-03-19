Kültür ve Turizm Bakanlığından Antalya'daki kalıntılara ilişkin açıklama:
Antalya'nın Kemer ilçesinde yol yapımı sırasında Bizans-Roma Dönemi'ne ait kırsal yerleşim kalıntıları tespit edilince çalışmaların durdurularak, inceleme başlatıldığı bildirildi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde yol yapımı sırasında Bizans-Roma Dönemi'ne ait kırsal yerleşim kalıntıları tespit edilince çalışmaların durdurularak, inceleme başlatıldığı bildirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Antalya'nın Kemer ilçesi Çalışdağı mevkisi eteklerinde tespiti yapılmış arkeolojik Sit'lerin dışındaki alanda yol çalışmaları yapılırken ortaya kültür varlıkları çıktığı ihbarı üzerine Antalya Müze Müdürlüğünce alanda inceleme yapılmıştır. Idyros Antik Kenti ile bağlantılı olduğu düşünülen Bizans-Roma Dönemi'ne ait kırsal yerleşim kalıntıları tespit edilmiştir. Alandaki çalışmalar durdurularak söz konusu kültür varlıklarının tesciline ilişkin süreç Bakanlığımız birimlerince başlatılmıştır."
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