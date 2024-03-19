Antalya'da son bir haftada 218 kişi tutuklandı

Öte yandan kayıtsız günü birlik faaliyet yürüten bir iş yerine para cezası uygulandı.

Ekiplerin son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda 765 kişi gözaltına alındı, çalıntı 6 otomobil, 13 motosiklet, 8 bisiklet ve 31 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme, yaralama, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, insan ticareti, fuhşa teşvik ve yer temini, tehdit, hırsızlık ve dolandırıcılık" suçlarından aranan ve asayiş olaylarına karışan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan ve asayiş olaylarına karışanlara yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 765 şüpheliden 218'i tutuklandı.

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