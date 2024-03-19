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        Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, Muhittin Böcek'in spor tesisleri açıklamasını eleştirdi

        Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Muhittin Böcek'in 'Alanyaspor Tesisleri' ile ilgili basında çıkan açıklamaları üzerine konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 14:33 Güncelleme: 19.03.2024 - 14:33
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        Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, Muhittin Böcek'in spor tesisleri açıklamasını eleştirdi
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        Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Muhittin Böcek'in 'Alanyaspor Tesisleri' ile ilgili basında çıkan açıklamaları üzerine konuştu.

        Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Böcek'in açıklamalarının camia olarak kendilerini üzdüğünü ifade etti.

        Mahmutlar Mahallesi'nde temeli 2019 yılında atılan Alanyaspor tesislerinin bitirilememesi nedeniyle Alanyaspor taraftar gruplarının sosyal medyadaki paylaşımlarının Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i rahatsız ettiğini söyledi.

        Böcek'in kendisini arayarak, 'Taraftar gruplarının paylaşımında sizin etkiniz var mı?' diye sorduğunu anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

        "Kendisine, taraftar gruplarının paylaşımlarından haberim olmadığını söyledi. Taraftar gruplarıyla konuştuğumda, bana, 'Muhittin Başkanımızla daha önce biz bir araya geldik. Grup liderleri olarak bizleri çağırdı, konuştuk. Tesisleri yapacağını söyledi fakat yapmadı, dediler. Sonra da Böcek'e dönerek, olayı anlattım ve ama sözünüz vardı başkanım, dedim. O da bana 'Evet söz verdim ama. Alanyalı bana oy vermedi. Menderes Türel'e oy verdi. Onun için yapmadım, dedi."

        Çavuşoğlu, "Burada asla siyaset olmamıştır, siyaset olmaz. Alanyaspor'da her siyasi görüşten arkadaşımız var. Türkiye'nin her yerinden yöneticimiz var. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyinden Türkiye'nin her yerinden 49 yöneticinin çoğunluğu Alanyalı değildir. Burada yaşayanlardır." diye konuştu.

        Böcek'in 'Alanyaspor'un maç yapacak bir tesisi var' açıklamasını eleştiren Çavuşoğlu, Alanyaspor'un maç yaptığı stadının devlet tarafından daha önce yaptırıldığını kaydetti.

        Burada bahsedilen şeyin tesisler olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Menderes Türel, başkanlığı döneminde Antalyaspor'umuza çok güzel bir tesis yaptı. Hepimiz gurur duyduk, onur duyduk. Açılışına da gittik. Antalyaspor çok rahatça antrenmanlarını yapıyor. Her şeyiyle, altyapısıyla. Ama bizim burada gördüğünüz tesiste bu ortam yok. A takım hariç, sporcularımız günlük 40-50 kilometrelik yol yaparak antrenmanlara gidip geliyorlar. O sahanın ne amaçla yapıldığı konusunun anlaşılmadığını düşünüyorum. Bilgi eksikliği olduğunu düşünüyorum. Onun için bizim o tesislere ihtiyacımız var ama neticesinde yapılmadı."

        Çavuşoğlu, Alanyaspor'a otobüs ve şoförünün maaşını verdik diye konuşan Böcek'in bilgi eksikliği olduğunu kaydederek, "Alanyaspor'un iki tane otobüsü var. Türel zamanında otobüsler kiralandı. Ayrıca otobüslerinin şoförleri Alanyaspor'un bünyesindedir, Alanyaspor'dan maaş alıyorlar. İnsanları yanıltmaya bir de üsluba, sert konuşmaya gerek yok. Bugün varız, yarın yokuz. Ama Alanyaspor hep kalıcıdır." dedi.

        Çavuşoğlu, 13 yıllık başkanlığı döneminde hiçbir siyasi parti başkanı ve mensubuyla kavga etmediğini hatırlatarak, herkesin başkanı söylemlerinde bulunan Böcek'e, "Herkesin başkanı olan, Alanyalı bana oy vermedi, Menderes Türel'e verdi. Onun için yapmadım, demez. Oy verseler de vermeseler de herkesin başkanıdır diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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