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        Türkiye'ye son 5 yılda en fazla yabancı yatırım Hollanda'dan

        TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre; yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye'ye doğrudan yatırım tutarı, 2019-2023 döneminde 31 milyar 332 milyon dolara ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 09:44 Güncelleme: 19.03.2024 - 09:44
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        Türkiye'ye son 5 yılda en fazla yabancı yatırım Hollanda'dan
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        TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre; yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye'ye doğrudan yatırım tutarı, 2019-2023 döneminde 31 milyar 332 milyon dolara ulaştı. Hollandalı yatırımcılar, 4 milyar 438 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

        Merkez Bankası verilerine göre; 2019-2023 döneminde yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye'deki doğrudan yatırımlarının tutarı, 31 milyar 332 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde doğrudan yabancı yatırımların bölgelere göre dağılımına bakıldığında, 21 milyar 290 milyon dolarla ilk sırada Avrupa yer aldı. Avrupa'yı 6 milyar 867 milyon dolarla Asya, 4 milyar 374 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu, 3 milyar 152 milyon dolarla Körfez ve 3 milyar 102 milyon dolarla Amerika takip etti.

        HOLLANDA'DAN SONRA İNGİLTERE VE ABD

        Doğrudan yabancı yatırımların ülkelere göre, dağılımına bakıldığında ilk sırada 4 milyar 438 milyon dolarla Hollanda yer aldı. Hollanda'dan yapılan yatırımlar, toplam yabancı yatırımların yüzde 14,6'sını oluşturdu. Hollandalı yatırımcıların Türkiye'ye doğrudan yatırımı 2019'da 1 milyar 169 milyon dolar, 2020'de 598 milyon dolar, 2021'de 749 milyon dolar, 2022'de 788 milyon dolar, 2023'te 1 milyar 134 milyon dolar oldu. 2019-2023 döneminde İngiltereli yatırımcıların Türkiye'ye yönelik yatırımları 3 milyar 463 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, ABD'den 2 milyar 903 milyon dolar yatırım geldi. Sırasıyla Almanya'dan 2 milyar 892 milyon dolar, İspanya'dan 2 milyar 49 milyon dolar, İsviçre'den 1 milyar 858 milyon dolar yatırım gerçekleşti.

        OCAK AYINDA 399 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

        Yurt dışında yerleşik kişilerin bu yıl ocak ayında Türkiye'deki doğrudan yatırımları, 399 milyon dolar olarak gerçekleşti. ABD, ocak ayında Türkiye'ye en çok doğrudan yatırımın geldiği ülke olarak dikkati çekti. Türkiye'ye ocak ayında ABD'li yatırımcılar 174 milyon dolar, Alman yatırımcılar 66 milyon dolar, İngiliz yatırımcılar 47 milyon dolar, Hollanda ve İspanya'dan yatırımcılar 17 milyon dolar yatırım gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcılar, 2019-2023 döneminde en çok imalat sektörüne yatırımı tercih etti. Yabancıların imalat sektöründeki yatırımları, 7 milyar 869 milyon dolar oldu.

        YABANCILARIN YATIRIM YAPTIĞI SEKTÖRLER

        Bu dönemde toptan ve perakende ticaret sektörüne 7 milyar 650 milyon dolar, finans ve sigorta faaliyetleri sektörüne 4 milyar 864 milyon dolar yatırım yapıldı. Yabancı yatırımcıların bu yıl ocak ayında en çok tercih ettiği sektörler ise 167 milyon dolarla madencilik ve taş ocakçılığı, 87 milyon dolarla imalat, 59 milyon dolarla toptan ve perakende ticareti oldu. İmalat sektöründeki yatırımın 49 milyon doları bilgisayarların, elektrik-elektronik ve optik ürünlerin imalatı olarak kayıtlara geçti. Bu yıl ocak ayında kurulan 744 yabancı ortak sermayeli şirketin 457'si Türkiye, 37'si İran, 22'si Almanya, 15'i Azerbaycan, 15'i Çin, 15'i Rusya Federasyonu ortaklı kuruldu. Hollandalı yatırımcılar, ocak ayında 5 şirket kurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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