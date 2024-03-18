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        GÜNCELLEME - Antalya'da oto yıkamada 17 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde oto yıkama dükkanında 17 yaşındaki gencin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 16:52 Güncelleme: 18.03.2024 - 16:52
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        GÜNCELLEME - Antalya'da oto yıkamada 17 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı
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        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde oto yıkama dükkanında 17 yaşındaki gencin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilbayır Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'de bulunan bir oto yıkama dükkanındaki konteynerde dün gece saatlerinde bir kişinin tabancayla intihar ettiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.

        Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, konteynerdeki Arda Bağuç'un tabancayla ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi.

        Ekipler, olayla ilgili Bağuç ile aynı iş yerinde çalışan S.B.D. (26) ve E.K.K'yi (19) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.B.D. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, E.K.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        S.B.D'nin savcılıkta verdiği ifadede, olayın kaza sonucu meydana geldiğini öne sürdüğü öğrenildi.

        Bağuç'un, yaklaşık iki hafta önce Adana'dan Antalya'ya oto yıkamada çalışmak üzere geldiği, olayın gerçekleştiği konteynerde kaldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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