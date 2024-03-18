Serik'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karıncalı Mahallesi'nde Z.Y. idaresindeki 07 AYE 875 otomobil, karşıya geçmeye çalışan Nuray Uygun'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil yol kenarında bulunan şarampole devrildi. Kazada Uygun yaralanırken, otomobil sürücüsü Z.Y. araçtan kendi imkanları ile çıktı.

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