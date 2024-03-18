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        Antalya'nın ilçelerinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı kutlandı

        Antalya'nın Serik, Kemer ve Finike ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 14:23 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:23
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        Antalya'nın ilçelerinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı kutlandı
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        Antalya'nın Serik, Kemer ve Finike ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Serik ilçesindeki Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törene, Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkan Vekili Kemal Yıldırım, kamu kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı.

        Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam eden programda, "Çanakkale" konulu sinevizyon gösterisi yapıldı, "Son yoklama" adlı gölge gösterisi sergilendi.

        Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        - Kemer

        Kemer Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan program, Kemer Belediyesi Kültür Salonu'nda Hakkı Saygan Hacı Hafize Saygan-3 Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı etkinlikle devam etti.

        Öğrenciler, şiir okudu, müzik dinletisi sundu, "Çanakkale" adlı tiyatro oyunu sergiledi.

        "Çanakkale Destanı" konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Programlara, Kaymakam Ahmet Solmaz, İlçe Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Seyhan, İlçe Emniyet Müdürü Harun Mere, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Soner Tuna, İlçe Müftüsü Recep Balaban da katıldı.

        - Finike

        Finike'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşundu bunuldu, İstiklal Marşı okundu. Program, Cumhuriyet Çok Programlı Lisesi Konferans salonunda şiir ve gösteriler ile devam etti.

        Törene, Kaymakam Musa Kazım Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Vahdet Gebeş, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, İlçe Emniyet Müdürü Murat Bozer, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Murat Kemal Karayaka da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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