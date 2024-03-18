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        Kumluca'da turfanda kavun hasadı başladı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde üretilen ilk turfanda kavunlar hasat edilerek toptancı haline gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 12:02 Güncelleme: 18.03.2024 - 12:02
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        Kumluca'da turfanda kavun hasadı başladı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde üretilen ilk turfanda kavunlar hasat edilerek toptancı haline gönderildi.

        ​​​​​​​Göksu Mahallesi'nde çiftçi Arif Gürkan'ın serasında ürettiği kavunlar halde 70-90 liradan alıcı buldu.

        Gürkan, serasında daha önce domates ve biber yetiştirdiğini bu yıl ise kavun üretimine karar verdiklerini söyledi.

        Bir kavunun ortalama 800 gram ila 2,5 kilo geldiğini belirten Gürkan "Birinci hasatta şu an fiyatlar çok iyi. Bu açıdan tüm çiftçilere serada kavun üretimi yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

        Gürkan, kavunlarının yurt içi ve yurt dışında alıcı bulduğunu ifade etti.

        Kumluca Komisyoncular Derneği Başkanı Rahmi Açıkyürek, "İlçemizde yaklaşık 100- 150 dönüm alanda kavun üretimi gerçekleştiriliyor. Turfanda kavunun hasadına başlanıldı. Toptancı halimizde 70-90 lira arasında satışı yapılmakta. Kavun piyasası çok riskli ve değişkendir. Piyasası sabah ve akşam değişkenlik yaratmaktadır. Arz ve talebe göre değişmektedir. " diye konuştu.

        Üretici ve komisyoncu İbrahim Durdaş ise " Kumluca kavununun ilk hasadına başlanıldı. Kumluca, domates ve kavun üretiminde de bir marka haline geldi. Üreticilerimize bol kazançlar diliyorum." dedi. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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