Karate 1 Premier Lig Turnuvası'nın ikinci ayağı, Antalya'da sona erdi

İlk ayağı Fransa'da gerçekleştirilen Premier Lig, Türkiye'den sonra Mısır ve Fas'ta yapılacak organizasyonlar ile sona erecek.

Erkek kumite 67 kiloda Ömer Abdurrahim Özer ile kadın katada Dilara Bozan ise bronz madalya elde etti.

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