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        Karate 1 Premier Lig Turnuvası'nın ikinci ayağı, Antalya'da sona erdi

        Türkiye'den 30 sporcunun katıldığı Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağı, Antalya'da tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 20:41 Güncelleme: 17.03.2024 - 20:41
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        Karate 1 Premier Lig Turnuvası'nın ikinci ayağı, Antalya'da sona erdi
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        Türkiye'den 30 sporcunun katıldığı Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağı, Antalya'da tamamlandı.

        Dünya Karate Federasyonu tarafından Kemer ilçesindeki Daima Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvayı, Türkiye 2 gümüş, 2 bronz toplamda 4 madalyayla tamamladı.

        Erkek kumite 60 kiloda Eray Şamdan ile 75 kiloda Ömer Faruk Yürür, gümüş madalya kazandı.

        Erkek kumite 67 kiloda Ömer Abdurrahim Özer ile kadın katada Dilara Bozan ise bronz madalya elde etti.

        İlk ayağı Fransa'da gerçekleştirilen Premier Lig, Türkiye'den sonra Mısır ve Fas'ta yapılacak organizasyonlar ile sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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