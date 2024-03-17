Bakan Ersoy: Ülkemizin turizm markası olması için çalışıyoruz

KÜLTÜRve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yeni turizm anlayışını en doğru şekilde analiz edip, buna uygun bir altyapı geliştirerek ülkemizin dünyada turizm markası olması için çalışıyoruz" dedi.

Bakan Ersoy, bakanlık tarafından yapımı tamamlanan Side Antik Kenti Karşılama Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve diğer yetkililer katıldı. Açılışta konuşan Ersoy, dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Antalya'ya yeni eserler kazandırmanın gayretiyle yoğun bir süreç yaşadıklarını anlattı. Antalya'nın dünyanın en önemli kentleriyle büyük bir rekabet içine girdiğini belirten Ersoy, "Antalya'nın bu rekabette bir adım öne geçmesi ve dünya turizminden daha yüksek oranda pay alabilmesi için gece gündüz demeden, bu güzel şehre hizmet etmenin mücadelesi içine girmiş durumdayız. Zaten yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde şehrimize dönük rakamlar, bu çabanın karşılığını almaya başladığımızı gösteriyor" dedi.

'GERÇEKTEN ÇOK ÇALIŞIYORUZ'

2023'ün turizmde rekorlar yılı olduğunu, 2024'ün daha başarılı geçeceğini vurgulayan Ersoy, "Elbette bu noktaya tesadüf eseri gelinmiyor, başarıları yakalamak için emin olun gerçekten çok çalışıyoruz. En önemlisi, değişen turizm algısını bugün dünyada en iyi anlayan ve buna uygun adımlar atan ülkelerin başında geliyoruz. Eskiden bizim ülkemizde de 'turizm' dendiğinde başka bir ülkeden ülkemize eğlenmek, dinlenmek için insanların gelmesi anlaşılıyor. Bu süreçte ülkemizin sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginliklerimiz için de yeterli farkındalık maalesef yaratılmadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bahsetmiş olduğum yeni turizm anlayışını en doğru şekilde analiz edip, buna uygun bir altyapı geliştirerek ülkemizin dünyada bir turizm markası olması için çalışıyoruz" diye konuştu.

'BAŞLANGIÇ OLARAK 5,5 MİLYAR LİRA ÖDENEK AYIRDIK'

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Türkiye ile ilgili en önemli tanıtım içeriklerini oluşturduklarını söyleyen Ersoy, "Bugün dünya medyasında ülkemizle ilgili en önemli içerikleri zaten oluşturuyoruz. Dünyanın dört bir yanında 200'den fazla ülkede en çok takip edilen kanallarda Side'nin, Antalya'nın tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Doğal kaynaklarımızı koruma adına sadece bugünü değil, geleceği de göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Farklı ülkeler, bizim yaptıklarımızı anlamak ve kendi ülkelerinde tatbik etmek için stratejilerimizi, politikalarımızı yakından takip ediyor. İşte bu sayede artık Türkiye turizm dinamikleri başkaları tarafından yönlendirilen ülke olmaktan çıkıp, turizme yön veren bir ülke konumuna erişmiştir. Bu başarıları elde ederken turizmi 12 aya yaymak ve nitelikli turizmi güçlendirmek adına attığımız adımlar da önemli çalışmalarımızdan biri oldu. Bunu başarmanın turizmi 12 aya yayılmasının kültür turizmiyle çok güçlü bir ilişkisi olduğunu sürekli dile getiriyorum. 60 yılda yapılanlara eşdeğer işi önümüzdeki 4 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Antalya'yı merkeze alan 'Türk Arkeoloji Tarihinin Altın Çağı Geleceğe Miras' projemiz kapsamında arkeolojik çalışma sayısı, yıllık bazda 720'ye yükseldi. Dünyada en çok arkeolojik çalışma yapan ülkelerin başında artık Türkiye'ye geliyor. Türk arkeolojisi artık hem kazılarıyla hem de kazılardaki koruma çalışmalarıyla dünya arkeolojisinin en önemli paydaşlarından biri haline geldi. 2028 yılı sonuna kadar Antalya'daki arkeolojik alanlarımıza kazılar, restorasyon ve çevre düzenlemeleri için başlangıç olarak 5,5 milyar lira ödenek ayırdık. Dünyanın en önemli koleksiyonlarından birine sahip olan Antalya Arkeolojisi Müzesi'nin yeniden yapımı ile ilgili çalışmaları da başlattık" dedi.

'17 BİN METREKARA PEYZAJ ALANI OLUŞTURDUK'

Antalya'nın yer altına, yer üstüne, tarihi ve kültürel mirasına, denizine, suyuna, gastronomisine, tarımına, hayvancılığına sahip çıktıklarını ve Antalyalıların kazanması için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini aktaran Ersoy, Side Antik Kenti Ziyaretçi Karşılama Merkezi'ne ilişkin de şu bilgileri verdi: "785 metrekare kapalı bir alan inşa ettik. Seyir terasları, otopark alanı, yürüyüş yolları, gece müzeciliği için ören yeri aydınlatma sistemi ve 17 bin metrekare peyzaj alanı oluşturduk. Bir kültürel mirasımızı daha ayağa kaldırarak toplam 125 milyon liraya mal olan Side Antik Kenti Ziyaretçi Karşılama Merkezi'ni Antalya'mızın, sizlerin hizmetine sunuyoruz."

'BİRLİKTELİĞE İHTİYACIMIZ VAR'

Antalya'da yapılacak çok iş olduğunu belirten Ersoy, "Tarihi, kültürü gün yüzüne çıkardıkça ülkemize ve şehrimize ilgi, her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle katıldığım toplantılarda sürekli dile getiriyorum. Bizim şehrimize faydası olmayan meselelere kaybedecek zamanımız yok. Bu hayallerimizi gerçekleştirmek için aynı hedeflere yönelecek, Antalya'ya değer katacak projeler üzerinde çalışacak birlikteliğe ihtiyacımız var. Her noktasında ayrı bir güzellik olan şehrimizde bu hazineleri keşfedip, gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

'YOLU TRAFİĞE KAPATIN' TALİMATI

Açılışın ardından Ersoy, restorasyon çalışması devam eden anıtsal çeşmenin durumu hakkında Side Kazıları Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı'dan bilgi aldı. Prof. Dr. Alanyalı, yaptıkları kazılar sırasında Side Antik Kenti'ne gelen su kemerlerinin milattan sonra 2'nci yüzyıla tarihlendiğini, anıtsal çeşmenin ise 3'üncü yüzyılda yapıldığını anlattı. Prof. Dr. Alanyalı'nın anıtsal çeşmenin önünde büyük bir meydan olduğunu söylemesi üzerine Ersoy, bölgeden geçen yolun kapatılıp, trafiğin diğer taraftan verilmesi ve meydanın açığa çıkarılıp, turizme kazandırılması için çalışma yapılması talimatını verdi.