Güreş: Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası

Sıkletlerine göre madalya kazanan isimler şöyle sıralandı:

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Turgut Özal Spor Salonu'nda 350 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın ilk günü, serbest stil, kadınlar ve grekoromen stildeki müsabakalar yapıldı.

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