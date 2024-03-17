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        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, iş insanlarıyla buluştu:

        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya'da ulaşım problemine, trafik çilesine ve toplu ulaşımdan kaynaklı sıkıntılara son vermeyi vadettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 00:53 Güncelleme: 17.03.2024 - 00:53
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        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, iş insanlarıyla buluştu:
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        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya'da ulaşım problemine, trafik çilesine ve toplu ulaşımdan kaynaklı sıkıntılara son vermeyi vadettiklerini söyledi.

        Tütüncü, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2024 Faaliyet Yılı 4. Olağan Toplantısı'na katıldı.

        Hakan Tütüncü, Antalya'da önemli kararların alınacağı, gelecek 5 yılın belirleneceği 31 Mart seçimlerinin kentin geleceği açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

        Millete hizmetin bir bayrak yarışı olduğunu belirten Tütüncü, "Bayrak bugün başkalarının elindedir, yarın başkalarının elinde olur ama sonuçta kazanan milletimiz, demokrasimiz ve Antalya'mız olsun. Biz hizmet yarışı anlamına gelen demokratik bir yarışın içerisindeyiz. Bütün dünyada büyükşehir belediyelerinin temelde üç görevi vardır. Bunlar trafik, ulaşım ve toplu ulaşım gibi kent hayatının etkileyen unsurlar, temiz sudan kirli suya, yağmur suyu drenajından doğal gaza kadar altyapılar ve nazım imar planlarıdır. Biz önümüzdeki süreçte Antalyalıların en çok şikayet ettikleri ulaşım ve trafikten başlayarak bu üç alan içerisinde çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız." diye konuştu.

        Tütüncü bu kapsamda 15 yeni bulvar, 22 katlı köprülü kavşak, 5 yeni raylı sistem hattı, 'Park et, bin' noktaları gibi ulaşımı rahatlatacak planlamalar yaptıklarını ayrıca toplu ulaşımı kolay, ucuz, ulaşılabilir ve konforlu bir hale getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

        - "Yaklaşık 2 yıldır bu dersi çalışıyoruz"

        Antalya'nın ulaşım master planı üzerinde çalıştıklarını ileten Tütüncü, "İşin bilimsel yönünü çok iyi bilen akademisyenler, dünyanın değişik ülkelerinde trafik sorununu çözmüş uzmanlardan oluşan bir ekiple yaklaşık 2 yıldır bu dersi çalışıyoruz. Antalya'nın ulaşım problemini ortaya koyduğumuz çarelerle ortadan kaldıracağımız bir dönem başlıyor. Önümüzdeki 5 yıl için en önemli vaadimiz Antalya'da ulaşım problemine, trafik çilesine ve toplu ulaşımdan kaynaklı sıkıntılara son vereceğimizdir. İnşallah bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

        Tütüncü, göreve geldiklerinde kentteki altyapı, kanalizasyon yatırımlarına, yağmur suyu drenaj sistemlerine hızla başlayacakları, başta Kırcami olmak üzere 19 ilçedeki imar sorunlarını çözeceklerini vurguladı.

        Kentin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması için de önemli çalışmalar yürüteceklerini belirten Tütüncü, kültürel mirasların kente değer kazandırması, Kaleiçi bölgesinin düzenlenmesi, otellerdeki turistlerin kent merkezine ulaşımı gibi konular üzerinde de çalıştıklarını aktardı.

        Öte yandan, Antalya Havalimanını genişletme çalışmaları sayesinde kentin 2024'te yıllık 30 milyon, 2025 sonunda 50 milyon, 2038'de ise 82 milyon yolcu kapasitesine erişeceğini söyleyen Tütüncü, bunun turizmle ilgili çok önemli bir güç olduğunu, turistlerin havalimanından otellere ulaşım süresini kısaltmak için de çalışma yürüttüklerini vurguladı.

        - "Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin en ucuz mazotunu kullanan çiftçiler haline gelecek"

        Kentin tarımda da önemli bir merkez olduğunu belirten Tütüncü, tarımsal üretimi artıracak, destekleme ve özendirme projelerini hayata geçireceklerini söyledi.

        Tütüncü, "Ucuz mazot temini konusunda farklı bir proje gerçekleştireceğiz. Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin en ucuz mazotunu kullanan çiftçiler haline gelecek. Bunu hep birlikte başaracağız." dedi.

        ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Özbek de giderek büyüyen kentin çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını, ulaşım, altyapı gibi alanlardaki başlıca sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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