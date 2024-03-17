Caretta carettalar için gönüllü aranıyor

EKOLOJİKAraştırmalar Derneği'nin (EKAD) Antalya'nın Belek ve Kızılot kumsallarında yürütülen Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi'ne gönüllülerin başvuru süreci başladı. Belek'te 80, Kızılot'ta 40 gönüllü 4,5 ay boyunca kumsalda caretta caretta yuvaları tespiti, yavruların yumurtadan çıkışı ve denize ulaşması aşamalarında görev alacak.

EKAD, dünyada nesli tehlike altındaki türlerden caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz Havzası'nın en büyük yuvalama alanı Belek kumsalında 26 yıldır, Kızılot kumsalında da 4 yıldır Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi'ni yürütüyor. Her yıl ağırlıklı biyoloji, moleküler biyoloji, genetik, veterinerlik ve su ürünleri fakülteleri öğrencileri, 15 Mayıs'tan eylül ayı sonuna kadarki süreçte deniz kaplumbağaları için gönüllü oluyor.

2023'TE 153 BİN YAVRU DENİZE ULAŞTIRILDI

EKAD Başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat, geçen yıl Belek kumsalında 2 bin 350 yuvadan 83 bin, Kızılot kumsalında 1776 yuvadan 70 bin olmak üzere toplamda 153 bin yavru deniz kaplumbağasının denize ulaştırıldığını söyledi. Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi kapsamında sezonun 15 Mayıs'ta başlayıp, eylül ayı sonuna kadar toplam 4,5 ay sürdüğünü belirten Dr. Canbolat, minimum 2 aylık sürelerde görev almak kaydıyla Belek'te 80, Kızılot'ta ise 40 gönüllü alındığını dile getirdi. Başvuruların EKAD'ın internet sitesi üzerinden devam ettiğini anlatan Dr. Canbolat, "Ağırlıkla biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, veterinerlik ve su ürünleri fakülteleri öğrencileri için staj imkanı tanınıyor. Bunların dışında farklı bölümlerden öğrenciler de gelebiliyor. Ağırlıklı üniversite öğrencileri; enerjik, çalışabilecek ve 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor" dedi.

HER GÜN SAHİLİ GEZİP, YUVALARI BULUYORLAR

Gönüllülerin Belek Turizm Yatırımcıları Birliği'ne (BETUYAB) ait hoşgörü bahçesindeki kamp alanında konakladıklarını belirten Dr. Canbolat, "Belek'te 30, Kızılot'ta 16 kilometrelik sahiller her gün taranıyor. Belek'te 7 farklı ekip, 3'er kişi 7 alandan oluşuyor. Ekip başına yaklaşık 5 kilometre düşüyor. Saat 04.30'da araçlar, ekipleri bölgelerine dağıtıyor. GPS, ölçüm cihazı, veri toplama formları, yuva bulma aparatları gibi teknik cihazlarla ekipler, yuvaları bulup, işaretliyor ve numaralandırılıp, kayıt altına alıyor. Temel amacımız, kaplumbağalarla ilgili araştırmalar yapmak, sahilde yuvalar koruma altına alınıyor, bilimsel veriler toplanıyor. Yerli, yabancı turistlere bilgilendirme yapılıyor. Turizm işletmelerindeki görevliler, özellikle güvenlikçiler bilgilendiriliyor. Saat 11.00 gibi işleri bitirip, kampta toplanıyorlar. Kahvaltı ve kamp işleri sonrası arazide toplanan veriler, günlük olarak bilgisayarlara giriliyor. En son da hemen her gün ekip değerlendirme toplantısı yapılıyor" diye konuştu.

YURT DIŞI GÖNÜLLÜ İLGİSİ

Dr. Canbolat, gönüllü olabilmek için başvuru sayısının yoğun olduğuna dikkati çekerek, geçen yıl yurt içinden 300'ü, yurt dışından da 50'yi aşkın başvuru geldiğini belirtti. 2023'te Belek'te 80 kişiden 20'sinin, Kızılot'ta ise 25'inin yabancı gönüllülerden oluştuğunu kaydeden Dr. Canbolat, Çin, Avustralya, İngiltere, Fransa, Ukrayna, Rusya gibi birçok ülkeden gönüllülerin geldiğini söyledi.