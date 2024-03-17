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        Husumetlisini 12 kurşunla öldürüp kaçtı

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Necmettin But (49), husumet yaşadığı 4 çocuk babası Ayhan Haydar Fidanboy'u (61) aracından indiği sırada 12 kurşunla öldürüp, kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 12:56 Güncelleme: 17.03.2024 - 13:00
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        Husumetlisini 12 kurşunla öldürüp kaçtı
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Necmettin But (49), husumet yaşadığı 4 çocuk babası Ayhan Haydar Fidanboy'u (61) aracından indiği sırada 12 kurşunla öldürüp, kaçtı.

        Olay, dün saat 18.30 sıralarında Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Memleketi Adana'dan 6 ay önce dönen Necmettin But, daha önce aynı apartmanda oturduğu ve husumet yaşadığı Ayhan Haydar Fidanboy'u aracından indiği sırada tabanca ile vurdu. Şüpheli motosikletle kaçarken, vücuduna 12 kurşun isabet eden Fidanboy, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti. Cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, But'un ruhsatsız silah bulundurma ve cinayetten kaydı olduğu öğrenildi.

        KURŞUNLARDAN 2'Sİ BAŞINA GELMİŞ

        4 çocuk babası Ayhan Haydar Fidanboy'un ölüm haberini alınca Hatay'dan Antalya'ya gelen Ömer Fidansoy, "Bu kişi ağabeyim ile aynı apartmanda oturuyordu. Aralarında bir tartışma oldu ve evden çıkartıldı. Sonrasında memleketi Adana'ya gitti. 5-6 ay kaldıktan sonra tekrar Alanya'ya gelmiş. Dün akşam da ağabeyim arabasından indiği esnada tabancayla ateş edip, yaralıyor. Ağabeyim hastaneye kaldırıldığı esnada hayatını kaybetti. Vücuduna 12 kurşun isabet ettiği söylendi. Bunların 2'si başına gelmiş. Ağabeyimi öldüren kişi, daha önce de cinayet suçundan tutuklanmış ve 12 yıl cezaevinde kalmış" dedi. Otopsi sonrası Ömer Fidanboy'a teslim edilen cenaze, defin için Antakya'ya götürülecek. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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