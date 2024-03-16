Özel: Emekli, maaşından her ay 5 buçuk çeyrek altın kaybediyor (2)

VATANDAŞLARLAİFTAR YAPTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingin ardından vatandaşlarla iftar yaptı. İftarın ardından konuşan Özel, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 50 binin üzerinde vatandaşın yaşamını yitirdiğini hatırlattı. CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin deprem bölgesinde depremzedelerin ihtiyacını karşılamak için imkanlarını seferber ettiğini belirten Özel, destek olanlara teşekkür etti. İftar sofrası olduğu için ramazanın ruhuna uygun olarak siyaset yapmayacağını belirten Özel, orucun sadece aç kalmak, su içmemek olmadığını söyledi. Özel, "Dilin, kulağın, zihnin orucu var. Dilin ki kötü söz söylememek, kulağın ki dedikoduya kulak asmamak, zihnin ki ise iyi şeyler hayal etmektir. Antalya’nın geleceği için iyi şeyler hayal edenlerin muvaffak olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

'YASER ARAFAT’IN DAVASINI BİR KEZ DAHA SAHİPLENİYORUZ'

Özel, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını da değerlendirdi. Saldırıların 3’üncü aya girdiğini ifade eden Özel, "32 binin üzerinde can, kadın ve çocuk hayatını kaybetti. Dünyadaki siyasi akrabalarımızdan mektupla talep ettiğimiz, yüz yüze konferanslar talep ettiğimiz talebi bir kere daha yineliyoruz. Ateşkes ve kalıcı bir barış diliyoruz. CHP olarak 3’üncü genel başkanımız rahmetli Bülent Ecevit’in Yaser Arafat’la yapmış olduğu ilişki onun Filistin davasına bakışı ve Filistin’deki barışı savunan ve yine rahmetle andığımız Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Başkanı Yaser Arafat’ın davasını Bülent Ecevit’in sahiplendiği gibi bir kez daha sahipleniyoruz" dedi.

İSRAİL'LE BİRİLERİNİN EVLATLARI, AKRABALARI, YANDAŞLARI DÜZENLİ TİCARET YAPIYOR'

​Filistin’de barış istenecekse ve dayanışmayı göstermek için İsrail’le yapılan ticaretin durdurulmasıyla olacağını belirten Özel, "İsrail’le bugün birilerinin evlatları, akrabaları, yandaşları düzenli ticaret yapmaktadır. Daha sert ve siyasete varacak bir eleştiri yapmamakla birlikte. İsrail’le kimin çocuğu, akrabası, yandaşı ticaret yapıyorsa Filistinli çocuklara patlayıcı olarak gidecek. Filistin’e ihanet ediyordur" diye konuştu.