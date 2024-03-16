CHP Genel Başkanı Özel, Antalya'da iftar programına katıldı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Filistin'de kalıcı bir ateşkes, barış diliyoruz. Filistin davasına, ülkenin ilk ve doğal lideri Yaser Arafat ile ilişki kuran Bülent Ecevit'in sahiplendiği gibi bir kez daha sahipleniyoruz. Filistin ile dayanışmayı göstermek İsrail ile yapılan ticareti durdurmakla olur." dedi.

Özel, Antalya programı kapsamında Kepez Spor Kompleksi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Özel, Antalyalılarla iftar programında buluştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

İftar sofralarında siyaset yapılmaması gerektiğini dile getiren Özel, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin üçüncü gününde gittiği Hatay'da Antalya Büyükşehir Belediyesinin bugün iftarda olduğu gibi orada da binlerce kişiye sıcak yemek dağıttığını gördüğünü kaydetti.

Ramazanın sadece aç kalmak ya da su içmemek anlamı taşımadığına dikkati çeken Özel, "Midenin orucunun yanı sıra dilin, kulağın, zihnin de orucu var. Dil kötü söz söylemeyecek, kulak kem sözleri duymayacak, dedikoduyu dinlemeyecek, zihin ise geleceğe yönelik en müspet duygularla iyi şeyler hayal edecek. Antalya'nın geleceği için iyi şeyler hayal edenlerin muvaffak olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Ramazan ayının İslam coğrafyasına, Türkiye'ye ve bütün dünyaya barış getirmesini dileyen Özel, şöyle konuştu:

"Filistin'e yönelik İsrail'in saldırıları neredeyse 3. ayını doldurdu. Filistin'de binlerce çocuk ve kadın hayatını kaybetti. Filistin'de kalıcı bir ateşkes, barış diliyoruz. Filistin davasına, ülkenin ilk ve doğal lideri Yaser Arafat ile ilişki kuran Bülent Ecevit'in sahiplendiği gibi bir kez daha sahipleniyoruz. Filistin ile dayanışmayı göstermek İsrail ile yapılan ticareti durdurmakla olur. İsrail ile bugün birilerinin evlatları, akrabaları, yandaşları düzenli ticaret yapmaktadır. Bunu kim yapıyorsa, Filistinli çocuklara patlayıcı olarak gidecek gübreleri kim taşıyorsa, İsrail'in ticaretini kim ayakta tutuyorsa Filistin'e ihanet ediyordur."

İftar programına Özel'in yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve CHP'nin ilçe belediye başkan adayları ve vatandaşlar katıldı.