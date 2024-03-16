Bakan Ersoy, atık su arıtma tesisini açtı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kemer ilçesinde finansmanı ve yapımı bakanlıkça gerçekleştirilen Kemer Çamyuva Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışını yaptı.

Bakan Ersoy, Kemer Çamyuva Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, bölgenin atık su arıtma sorununu 50 yıl süreyle çözecek önemli bir projeyi açtıklarını söyledi. Tesisin bölgenin turizm potansiyelinin korunması ve geliştirilmesi için kritik bir rol oynayacağını belirten Bakan Ersoy, tesisin bölgedeki deniz ve kara ekosistemlerinin korunmasına katkı sağlayacağını ve temiz bir çevre, sağlıklı bir yaşam alanı sunacağını belirtti.

Bakan Ersoy, geçen yıl inşasına başlanılan ve 13 ayda tamamlanan projenin yaklaşık 2 milyar lira yatırım bedeline sahip olduğunu aktardı. Arıtma tesisinin 2 terfi merkezi, yaklaşık 10 bin metrelik kanalizasyon hattı ve 3 bin 500 metrelik derin deşarj hattından oluştuğunu anlatan Bakan Ersoy, tesisin ileri biyolojik arıtma teknolojileriyle donatıldığını ve günlük 45 bin metreküp kapasiteyle hizmet vereceğini söyledi. Bakan Ersoy, "Bugün itibarıyla test suyunu alarak tesis faaliyete geçirilmiştir. Bölge atık suları da kontrollü ve kademeli şekilde tesise alınacaktır. Doğa ve çevre dostu bu tesisler neticesinde Antalya’mızın turizm potansiyeli daha da güçlenecek" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'daki bakanlık tarafından işletilen 10 mavi bayraklı halk plajına bu yıl Kemer- Tekirova ve Manavgat- Ilıca olmak üzere 2 mavi bayraklı plajı daha eklediklerini söyledi. Antalya'da bakanlık tarafından işletilen mavi bayraklı halk plajı sayısını 12'ye yükselttiklerini anlatan Ersoy, Geleceğe Miras Projesi kapsamında 21 alanda kazı çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Bakan Ersoy, 2028 yılı sonuna kadar Antalya'da yürütülen kazı çalışmaları için toplam 5,5 milyar liralık bir bütçe ayrıldığını belirtti.

Türkiye'nin geçen yılı 56,7 milyon turist ve 54,3 milyar dolar turizm geliriyle tamamladığını hatırlatan Ersoy, bu yıl için de 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir hedefi belirlendiğini hatırlattı. Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"Bakanlığımızın görev alanındaki tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz. Yetmiyor bir de belediyelerin de yapması gerekenleri yapıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın asli görevleri arasında, arıtma altyapıları yapmak bulunmuyor. Ancak ülkemizin turizm potansiyelini artırmak ve sürdürülebilir bir turizm sektörü oluşturmak amacıyla turizmi etkileyen altyapı eksikliklerine de el atıyoruz. Kemer'de olduğu gibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yapmakla yükümlü olduğu yatırımları yap- işlet- devret protokolleri ile devir alıyoruz. Alıyoruz, çünkü almaz isek, mavi bayraklarımızı kaybederiz. Maalesef bunu yaptığımızda da muhalefet bizi takdir edeceğine, aksine birtakım ithamlarla karşı karşıya kalıyoruz. Kendi başkanlarına dönüp, 'Neden sen bunu yapmadın' diye sormak yerine 'Neden Antalya'ya yatırım yaptınız?' diye bizlere soruyorlar."

Bakan Ersoy, son 5 senede Antalya'da sadece 2 arıtma tesisi inşa edildiğini ve bunun ikisinin de bakanlık tarafından yaptırıldığını söyledi. Muhalefetin bahane üretmek yerine hizmet etmenin peşine düşmesi gerektiğini ifade eden Ersoy, "Muhalefetin söylediklerine değil halkımızın söylediklerine bakarız. Ülkemizin turizm şehirlerinin gelişimine katkı sağlamak adına, pozitif gündemle hareket etmeyen herkese kulaklarımızı kapatırız ve atılması gereken adımları atmaktan kaçınmayız" dedi.

Açılışta Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar da yer aldı.