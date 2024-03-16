Bakan Ersoy: Dünyada bir yıl içinde en çok kazı ve kurtarma çalışması yapılan ülke Türkiye

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Antalya'yı merkeze alan Türk Arkeoloji Tarihinin Altın Çağı- Geleceğe Miras Projemiz kapsamında, arkeolojik çalışma sayısını, yıllık 720'ye yükselttik. Bu dünyada rekordur, şu anda dünyada bir yıl içinde en çok kazı ve kurtarma çalışması yapılan ülke Türkiye'dir. Bu sayıyı 2024 yılında 750'ye, 2026'ya kadar da yıllık 800'e çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos Ören Yeri Karşılama Merkezi açılışına katıldı. Törende konuşan Bakan Ersoy, turizmde rekorlarla dolu bir yılın geride bırakıldığını ifade ederek, 2024 yılı için 60 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm geliri hedeflendiğini kaydetti. Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Antalya'nın da geçen yıl tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştığını hatırlatan Ersoy, "Bu başarılar tesadüf değil. Bu rekorları kırmak, Türkiye'yi dünya turizminde parlayan bir yıldız haline getirmek elbette kolay olmuyor. Biz hedefleri belirlerken bir strateji bir planlama ortaya koyuyoruz. Bu süreçte turizmi 12 aya yaymak ve nitelikli turizmi güçlendirmek adına attığımız adımlar da en önemli çalışmalarımızdan biri oldu" dedi.

'DÜNYA REKORU'

Turizmin 12 aya yayılmasında kültür turizminin önemine değinen Bakan Ersoy, kültürel mirası gün yüzüne çıkarma amacıyla tarihin en yoğun çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Son 60 yılda Türkiye'de arkeolojiyle ilgili yapılanlara eş değer işi, gelecek 4 yılda tamamlamayı hedeflediklerini belirten Bakan Ersoy, "Antalya'yı merkeze alan Türk Arkeoloji Tarihinin Altın Çağı - Geleceğe Miras Projemiz kapsamında, arkeolojik çalışma sayısını, yıllık 720'ye yükselttik. Bu dünyada rekordur, şu anda dünyada bir yıl içinde en çok kazı ve kurtarma çalışması yapılan ülke Türkiye'dir. Bu sayıyı 2024 yılında 750'ye, 2026'ya kadar da yıllık 800'e çıkarmayı planlıyoruz. 2028 yılı sonuna kadar Antalya'daki arkeolojik alanlarımıza kazılar, restorasyon ve çevre düzenlemeleri için 5,5 milyar lira ödenek ayırdık" diye konuştu.

OLYMPOS ÖREN YERİ KARŞILAMA MERKEZİ 65 MİLYON LİRAYA MAL OLDU

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yeniden yapımıyla ilgili proje çalışmalarına başladıklarını ve Kemer'e de Sualtı Arkeoloji Müzesi kazandıracaklarını dile getirdi. Geleceğe Miras Projesi kapsamında Aspendos Antik Kenti'nin de lansmanını 3 gün önce gerçekleştirdiklerini anımsatan Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde de tarihi gün yüzüne çıkaran çalışmaların hızlı bir şekilde devam edeceğini söyledi. Olympos Antik Kenti'nde otopark alanını, yürüyüş yollarını düzenlediklerini aktaran Ersoy, 65 milyon liraya mal olan Olympos Ören Yeri Karşılama Merkezi'ni de Antalyalıların hizmetine sunduklarını ifade etti.

'NİTELİKLİ KÜLTÜR TURİZMİ DESTİNASYONU'

Antalya'da turizmle bağlantılı olarak kıyı şeridi boyunca kültürel miras koridoru oluşturmayı hedeflediklerini belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"Gazipaşa'dan Kaş'a kadar tüm ören yerlerinde çok kapsamlı çalışmalara hız verdik. Özellikle Olympos ve Phaselis özelinde bu bölgede doğasıyla bütünleşik, kültüre miras unsurları ile doğa turizmini öne çıkaran, nitelikli bir kültür turizmi destinasyonun oluşmasını hedefliyoruz. Ayrıca bölgede gastronomi turizminin gelişmesi için de çalışmalar yapacağız. Böylelikle bölgeyi Antalya'nın kültürel miras ve eko turizm destinasyonu olarak tescillemiş oluyoruz."

Antalya Valisi Hulusi Şahin de Bakan Ersoy'un girişimiyle antik kentlerde kazı çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi. Bakan Ersoy ve beraberindekiler Olympos Antik Kenti'nde kazı çalışmalarını inceledi.

ANTALYA'DA 17 MİLYONDAN FAZLA TURİST HEDEFİ

Bakan Ersoy daha sonra Adrasan Mahallesi’ndeki bir otelde turizmcilerle bir araya geldi. Turizmcilerle görüşen Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada Antalya genelinde geçen sene 16 milyondan fazla ziyaretçi ağırlandığını anlattı. Pandemi sonrası geçen sene rekor ziyaretçi sayısına ulaşıldığını dile getiren Bakan Ersoy, "İnşallah bu sene de 17 milyondan fazla ziyaretçi alarak Antalya'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Antalya'da 2,7 milyon civarında nüfus var. Antalya derken hem yurt içinden hem yurt dışından çok ciddi göç alan bir şehirden bahsediyoruz. Bu da şunu gerektiriyor. Duran Antalya'nın hiç şansı yok. Her zaman koşan bir Antalya ya ihtiyacımız var. Artık cazibe merkezi olmuş bir şehirle karşı karşıyayız. Sadece ülkemizden değil ülke dışından da göç alıyor. Bunun için koşan bir Antalya için yönetimin emin ellerde olması şart" ifadesini kullandı.

'GECE MÜZECİLİĞİ İLE TURİZMİ DESTEKLEYECEĞİZ'

Geleceğe Miras Projesi ile kıyı kentlerine ciddi kaynak aktarıldığından bahseden Bakan Ersoy, arkeolojik alanlarda kazı çalışmalarının 12 ay devam ettiğini söyledi. Aynı anda 8-9 noktada kazı çalışması yapıldığını belirten Bakan Ersoy, "Turistleri dışarı çıkartmanın en önemli nedenlerinden birisi arkeolojik değerlerimizdir. Aspendos kazılarına gittim. Şimdiye kadar sadece yüzde 2'sinin kazıldığını gördüm. Yıllardır kazılıyor. Gelecek 4 yılda bunu yüzde 30 seviyesine getirip bir de restorasyon seviyesine getireceğiz. Sadece kazı yapmakla kalmayıp, restore edip, ayağa kaldırıp yoğun turist alacak hale getiriyoruz. Olympos ve Phaselis gibi yerlerde gece müzeciliği ile turizmi destekleyeceğiz. Gündüz 40 derece sıcaklıkta turist oraları gezmek istemiyor. Gün batımı ile turist otellerinden çıksın. Buraları gezsin istiyoruz" diye konuştu.

Son 5 yılda Antalya'nın 2 noktasında arıtma tesisi yapıldığını belirten Bakan Ersoy, "2,7 milyon nüfusu olan göç alan bir Antalya'da, onu da Turizm Bakanlığı yaptı. Birincisini sorumluluk bölgemiz olmayan bir yerde Serik'te yaptık. İkincisini de bugün Kemer'de yapıyoruz. Çünkü neden yaptık. Yapmasak mavi bayrakları kaybedeceksiniz. Mavi bayrağı kaybederseniz turizmi kaybedeceksiniz. Turizmi kaybederseniz şehri kaybedeceksiniz" dedi.