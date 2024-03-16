Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:AlanyaOba Stadı
Hakemler: Emre Kargın, Murat Şener, Bersan Duran
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer (Dk. 71 Novais), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 83 Janvier), Yusuf Özdemir, Hassan (Dk. 63 Eduardo)
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Attamah, Kolovetsios, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Boa Morte (Dk. 90+1 Bahoken), Karimi (Dk. 90+2 Shukurov), Cardoso, Nazon (Dk. 79 Mane)
Gol: 90+13 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Bilal Bayazıt, Dk. 40 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 90+ 14 Bourabia (Mondihome Kayserispor), Dk. 74 Novais (Corendon Alanyaspor)
ANTALYA
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