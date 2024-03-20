Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, tarım projelerini anlattı:

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın bir tarım kenti olduğunu belirterek köylerde, küçük arazi sahiplerinin tarımsal üretim süreçlerine daha aktif katılmaları amacıyla Organize Sanayi Tarım Bölgeleri oluşturacaklarını bildirdi.

Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Kaş ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Kaş'ın Kalkan, Akbel, Yeşilköy, Ova, Çavdır, Çayköy ve Üzümlü mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Tütüncü, Antalya ve ilçeleri için hazırladığı projeleri anlattı.

- "Üreticilere her türlü tarımsal destek sağlanacak"

Tütüncü, AA muhabirine, kırsal alanda hayata geçirecekleri tarım projelerinden bahsetti.

Antalya'nın turizmin yanı sıra bir tarım kenti olduğunu vurgulayan Tütüncü, bu alanda da ciddi yatırımlar yapmaya hazır olduklarını bildirdi. Öncelikle birim metrekareden elde edilen verimi daha da artırmak için vahşi sulama yapılan yerlerde kapalı devre damlama sulama sistemlerinin kurulması konusunda üreticilere her türlü desteği vereceğinin altını çizen Tütüncü, şunları söyledi:

"Özellikle köylülerimizi, üretime teşvik etmek amacıyla her türlü tarımsal destekle donatacağız. Onların tarım araç gereçlerine ihtiyacı varsa onları sağlayacağız. Köy sandıkları kuruyoruz. Çiftçimizin en önemli ihtiyaçlarından birisi ucuz mazot. Antalya'da yeni geliştireceğimiz sistemle Türkiye'de en ucuz mazotu kullanan şehir Antalya olacak ve Antalya'nın çiftçileri olacak. Canlı hayvan üretme çiftlikleri kurmak suretiyle canlı hayvan vereceğiz. Fidan, fide desteğinde bulunacağız."

- Köylere Organize Tarım Bölgesi oluşturulacak

Tütüncü, Antalya'nın bereketli topraklara sahip olduğunu belirterek her alanda üretimin desteklenmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Küçük tarım arazilerini de ekonomiye kazandırmaya yönelik proje hazırladıklarını söyleyen Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köylerde küçük arazi sahiplerinin tarımsal üretim süreçlerine daha aktif katılmaları amacıyla Organize Tarım Bölgeleri oluşturacağız. Tarımsal farkındalığı önce geliştirmeye, sonra da tarımsal üretimi arttırmaya dönük bir motivasyon olmaya geliyoruz. Böylelikle bugüne kadar ekilmeyen, ekilip de yeterince verim alınamayan Antalya'nın verimli toprakları, verimli ovaları, tarım alanları bambaşka bir bereketle buluşacak."

Kaş'ta özellikle deniz ürünlerinin potansiyelinin yüksek olduğuna işaret eden Tütüncü, Kaş başta olmak üzere Antalya'da ve ilçelerde balık pazarları, deniz ürünleri halleri kuracaklarını belirtti.

Üretmeden zenginleşmenin mümkün olmayacağını ifade eden Tütüncü, "Antalya'yı tarımın merkezi yapacağız. Herkesin ürettiği bir Antalya için geliyoruz. Kentin potansiyelini zirveye taşıyacağız." dedi.

Hakan Tütüncü'yü Kaş ziyaretinde AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, Kaş Belediye Başkanı ve adayı Mutlu Ulutaş ile partililer eşlik etti.