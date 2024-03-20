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        Hem sürücüye hem de polislere saldırdılar! 3 gözaltı

        Malatya'da bir otomobil karşıdan karşıya geçen 74 yaşındaki bir E.H.'ye çarptı. Olay yerine gelen E.H.'nin yakınları hem sürücüye hem de polislere saldırdı, 3 kişi gözaltın alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 23:36 Güncelleme: 20.03.2024 - 23:43
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        Hem sürücüye hem de polislere saldırdılar!
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        Malatya'da yolun karşısına geçmek isteyen kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Yaralanan kişinin yakınları sürücü ve olaya müdahale eden polislere saldırırken, ekiplerin havaya uyarı ateşi açtı, sürücü ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

        Fotoğraf: DHA

        Olay, öğleden sonra Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 44 AET 829 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen E.H.'ye (74) çarptı. Kaza sonrası olay yerine gelen E.H.'nin yakınları, sürücüye saldırdı.

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        BÖLGEYE TAKVİYE POLİS SEVK EDİLDİ

        Araca zarar verip, sürücüyü tartaklayan grup, ihbarla bölgeye gelen ve olaya müdahale eden polislere de saldırdı. Telsiz anonsu ile yardım çağrısı üzerine bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: DHA

        Olay yerine gelen ekipler havaya uyarı ateşi açarak, kalabalığın dağılmasını sağladı. Olayla ilgili başlatılan inceleme kapsamında polis, sürücü ve polislere saldıran 2 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan kazada yaralanan E.H. ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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