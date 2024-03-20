Hem sürücüye hem de polislere saldırdılar! 3 gözaltı - Gündem haberleri

Hem sürücüye hem de polislere saldırdılar! 3 gözaltı - Gündem haberleri

Hem sürücüye hem de polislere saldırdılar! 3 gözaltı Malatya'da bir otomobil karşıdan karşıya geçen 74 yaşındaki bir E.H.'ye çarptı. Olay yerine gelen E.H.'nin yakınları hem sürücüye hem de polislere saldırdı, 3 kişi gözaltın alındı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.03.2024 - 23:36 Güncelleme: 20.03.2024 - 23:43 facebook

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