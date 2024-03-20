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        Haberler Dünya ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Schumer'den, Netanyahu'nun video konferans talebine ret

        ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Schumer'den, Netanyahu'nun video konferans talebine ret

        ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Demokrat senatörlerin bir oturumuna video konferans yoluyla hitap etme talebini, "İsrail konusu parti meselesi haline geliyor" diyerek reddettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 23:07 Güncelleme: 20.03.2024 - 23:07
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        ABD Senatosu ve İsrail arasında yeni gerginlik
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        ABD'de yayın yapan Punchbowl haber sitesinde yer alan habere göre Schumer, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Demokrat senatörlere hitap etmesini uygun bulmadı.,

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        Önce Cumhuriyetçi senatörlerin toplantısına video konferans yoluyla bağlanarak Gazze konusunu değerlendiren Netanyahu, aynı gün Demokrat senatörlerin toplantısında da hitap etmek istedi.

        Netanyahu'nun bu talebini geri çeviren Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Schumer, "İsrail konusunun iki partinin ortak konusu olması ve tek bir partinin meselesi haline getirilmemesi" gerektiğini ifade etti.

        Konuyla ilgili olarak Axios haber sitesine açıklama yapan Schumer'in basın sözcüsü de, Netanyahu'nun Cumhuriyetçilerin toplantısına ayrıca bağlanıp hitapta bulunmasını zımnen eleştirerek, bu konuların parti meselesi yapılmaması gerektiğini dile getirdi.

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        Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'dan "Netanyahu'yu davet edebilirim" açıklaması

        Öte yandan Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu yakın zaman içinde Kongre'ye hitap etmesi için davet edebileceğini açıkladı.

        Johnson, henüz bu konuda net karar vermediğini ancak bunun ABD-İsrail ilişkileri için faydalı olacağına inandığını ifade etti.

        ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Schumer, geçen hafta yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun 7 Ekim 2023'ten sonraki süreci kötü yönettiğini vurgulamıştı.

        ABD'de en yüksek resmi makama seçilmiş Yahudi olarak nitelendirilen Schumer, "Başbakan Netanyahu, kendi siyasi kurutuluşunu İsrail'in çıkarlarının önüne koyarak yolunu kaybetti. Kendisini, Ben-Gvir ve Smotrich gibi aşırı sağcılarla bir koalisyona soktu ve bunun sonucu olarak Gazze'deki sivil kaybını tolere etmeye fazla meyilli oldu. Bu durum dünya genelinde İsrail'e desteği tarihin en düşük seviyesine itiyor. Bu kritik dönemeçte yeni seçimlerin, İsrail'in geleceğiyle ilgili sağlıklı ve açık bir karar verme süreci için tek yol olduğuna inanıyorum." şeklinde konuşmuştu.

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