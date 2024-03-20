ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Schumer'den, Netanyahu'nun video konferans talebine ret

ABD'de yayın yapan Punchbowl haber sitesinde yer alan habere göre Schumer, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Demokrat senatörlere hitap etmesini uygun bulmadı.,

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Önce Cumhuriyetçi senatörlerin toplantısına video konferans yoluyla bağlanarak Gazze konusunu değerlendiren Netanyahu, aynı gün Demokrat senatörlerin toplantısında da hitap etmek istedi.

Netanyahu'nun bu talebini geri çeviren Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Schumer, "İsrail konusunun iki partinin ortak konusu olması ve tek bir partinin meselesi haline getirilmemesi" gerektiğini ifade etti.

Konuyla ilgili olarak Axios haber sitesine açıklama yapan Schumer'in basın sözcüsü de, Netanyahu'nun Cumhuriyetçilerin toplantısına ayrıca bağlanıp hitapta bulunmasını zımnen eleştirerek, bu konuların parti meselesi yapılmaması gerektiğini dile getirdi.