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        Antalya'da devrilen kamyonetteki infaz koruma memuru hayatını kaybetti

        Antalya'nın Kepez ilçesinde ceza infaz kurumuna ait kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 17:00 Güncelleme: 20.03.2024 - 17:00
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        Antalya'da devrilen kamyonetteki infaz koruma memuru hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde ceza infaz kurumuna ait kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Ali Yılmaz idaresindeki ceza infaz kurumuna ait 07 FSL 46 plakalı kamyonet, Antalya Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje ve elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Kaza yerine gelen sağlık ekibi, kamyonetteki infaz koruma memuru Şahin Bayraktar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü Yılmaz ise hastaneye kaldırıldı.

        Bayraktar'ın kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

        Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bayraktar'ın cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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