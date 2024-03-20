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        Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 20:27 Güncelleme: 20.03.2024 - 20:27
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        Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.

        Kuzeyyaka Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir apartmanın üçüncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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