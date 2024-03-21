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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yolun ortasında silahlı saldırı

        Yolun ortasında silahlı saldırı

        İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Çiğdem S. kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 00:32 Güncelleme: 21.03.2024 - 00:32
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        Yolun ortasında silahlı saldırı
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        Çekmeköy'de, yolda yürüdüğü sırada silahla vurulan kadın ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Çuhadar Sokak'ta yürüyen Çiğdem S. kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağ bacağı ve kalçasından yaralanan kadın, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

        Çiğdem S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis, kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.

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