Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon:AlanyaAtatürk
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Pınar Elma
Brand Group Alanya Belediyespor: Seganov, Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit, Uğur Kılınç (Ali İhsan Heper, Zeka Çağatay Kır, Umut Durur, Oğuzhan Doğruluk, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan, Abdulsamet Sineren)
Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Tuinstra, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Vicentin, Oğulcan Yatgın, Hacı Şahin)
Setler: 19-25, 20-25, 16-25
Süre: 75 dakika (24, 26, 25)
ANTALYA
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