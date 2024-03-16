Alanyaspor - Kayserispor: 1-0

STAT:Alanya Oba

HAKEMLER: Emre Kargın, Murat Şener, Bersan Duran

ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer (Dk. 71 Novais), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 83 Janvier), Yusuf Özdemir, Hassan (Dk. 63 Eduardo)

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Attamah, Kolovetsios, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Boa Morte (Dk. 90+1 Bahoken) , Karimi (Dk. 90+2 Shukurov), Cardoso, Nazon (Dk. 79 Mane)

GOL: Dk. 90+13 Oğuz Aydın (Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Bilal Bayazıt, Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia (Kayserispor) – Novais (Alanyaspor)

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor’u 1-0 mağlup etti.

8’inci dakikada Alanyaspor’da Efecan Karaca topu Kayserispor’un savunmasından alarak Oğuz Aydın ile buluşturdu. Aydın’ın şutunda top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

20’nci dakikada merkezden gelişen Kayserispor atağında Karimi’nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Nazon ceza sahasına girdi. Nazon’un ayağından topu açmasıyla birlikte kaleci Ertuğrul Taşkıran kayarak topu kontrol etti.

34’üncü dakikada sağ taraftan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ortaladığı topu önünde bulan Hassan'ın vuruşunda top direğin üstünden dışarı çıktı.

35’inci dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan gelişen atağında Oğuz Aydın'ın ortasında topa yükselen Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunu kaleci Bilal Bayazıt kale çizgisi üzerinde güçlükle kontrol etti. Hakem Emre Kargı topun çizgiyi geçtiği belirterek gol kararı verdi. Pozisyonun VAR’da incelemesinin ardından ise Hakem Kargı topun çizgiyi geçmemesi gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

54’üncü dakikada Alanyaspor’un sağ taraftan gelişen atağında Efecan Karaca'nın pasıyla sol tarafta topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunda top direğin üzerinden dışarı çıktı.

68’inci dakikada sol taraftan gelişen Kayserispor’un atağında Carole'nin savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Cardoso topu kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın üzerinden aşırtarak kaleye doğru gönderdi. Top direkten döndü ardından da Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

90+2'nci dakikada Alanyaspor'da sağ taraftan Novais'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa yükselen Aliti'nin kafa vuruşu topu filelerle buluşturdu. Hakem Emre Kargın golü verirken yapılan 7 dakikalık VAR incelemesinin ardından hakem Kargın VAR'a çağırıldı. Pozisyonu izleyen Kargın ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

90+13'üncü dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Novais'in yerden ceza sahasına gönderdiği pasta, Oğuz Aydın arka direkte topa kayarak ağlara gönderdi: 1-0

Mücadele 1-0 Alanyaspor'un galibiyeti ile sona erdi.