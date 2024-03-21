Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli iki tur teknesi yandı

Bir teknenin tamamen yandığı olayda, bir tekne de kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Alevler, barınaktaki başka bir tekneye daha sıçradı.

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