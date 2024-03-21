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        Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli iki tur teknesi yandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağındaki iki tur teknesinde çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 09:02 Güncelleme: 21.03.2024 - 09:02
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        Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli iki tur teknesi yandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağındaki iki tur teknesinde çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

        Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli bir tur teknesinde yangın çıktı.

        Alevler, barınaktaki başka bir tekneye daha sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

        Bir teknenin tamamen yandığı olayda, bir tekne de kullanılamaz hale geldi.

        Soğutma çalışmasının sürdüğü yangının neden çıktığı araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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