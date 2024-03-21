Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da 2 tekne alev alev yandı

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir gezi teknesinde çıkan yangın, yanındakine de sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 10:02 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da 2 tekne alev alev yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir gezi teknesinde çıkan yangın, yanındakine de sıçradı. Yangında teknelerden biri tamamen yanarken, diğeri kullanılamaz hale geldi.

        Alanya Balıkçı Barınağı'nda saat 06.30 sıralarında bir gezi teknesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki tekneye de sıçradı. 2 teknenin alevlere teslim olduğu yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ile Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri müdahale etti. Bölgedeki bazı tekne sahipleri, teknelerini güvenli alanlara çekerek önlem aldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında teknelerden biri tamamen yanarken, diğeri ise kullanılamaz hale geldi.

        Teknelerde soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzon'daki olaylı maçta 5 tutuklama! Korner direği silah sayıldı
        Trabzon'daki olaylı maçta 5 tutuklama! Korner direği silah sayıldı
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        Tekne yangınına sahilden zorlu müdahale!
        Tekne yangınına sahilden zorlu müdahale!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Ankara güne kar yağışı ile başladı
        Ankara güne kar yağışı ile başladı
        Eşini keserle katletmişti! Bir caninin işkenceleri!
        Eşini keserle katletmişti! Bir caninin işkenceleri!
        İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nde bir binayı havaya uçurdu
        İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nde bir binayı havaya uçurdu
        Anayasa Mahkemesi bugün yeni başkanını seçiyor
        Anayasa Mahkemesi bugün yeni başkanını seçiyor
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        MİT'ten Kandil operasyonu!
        MİT'ten Kandil operasyonu!
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Bakıcı benim kadar bakabilir mi?"
        "Bakıcı benim kadar bakabilir mi?"
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Caddede dehşet! Miras için babasını öldürdü!
        Caddede dehşet! Miras için babasını öldürdü!
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        İş davalarında ayrıntıya dikkat!
        İş davalarında ayrıntıya dikkat!
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor

        Benzer Haberler

        Çeyrek asırlık caretta mücadelesinde yavru sayısı 1,5 milyona ulaştı
        Çeyrek asırlık caretta mücadelesinde yavru sayısı 1,5 milyona ulaştı
        Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli iki tur teknesi yandı
        Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli iki tur teknesi yandı
        Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Ceza infaz koruma memuru, kazada yaşamını yitirdi
        Ceza infaz koruma memuru, kazada yaşamını yitirdi
        Antalya'da devrilen kamyonetteki infaz koruma memuru hayatını kaybetti
        Antalya'da devrilen kamyonetteki infaz koruma memuru hayatını kaybetti