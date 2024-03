Özel: Emekli, maaşından her ay 5 buçuk çeyrek altın kaybediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşlarını 3 Kasım 2002'ye göre kıyaslayıp yaptığı konuşmada, "3 Kasım 2002 günü bir emekli aldığı maaşla kuyumcuya gittiğinde 8 çeyrek alabiliyordu. Hesap ortada. Türkiye'de her hesap şaşar altın hesabı şaşmaz. Bugün en düşük emekli maaşı 2 buçuk çeyrek altını alıyor. 5 buçuk çeyrek altın kaybediyor her emekli, hem de her ay. Nerede kaybettiyseniz orada bulursunuz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart seçimleri öncesi Antalya'nın Kepez ilçesindeki miting alanında vatandaşlara hitap etti. 15 gün sonra seçimler için sandık başında olunacağını belirten Özel, çok çalışılacak 2 haftalık zamanın kaldığını söyledi. 15 gün sonra Antalya'da bir tarih yazılacağını belirten Özel, "Partimizi ve adayımız Muhittin Böcek'i bir kez daha zaferle buluşturacağız. Antalya'da iki defa üst üste aynı adayın kazandığı seçim hiç olmadı. Bir ilk olacak" dedi.

Türkiye'nin en büyük 5'inci şehrinin Antalya olduğunu ve dünyada herkesin gözünün Antalya'da olduğunu belirten Özel, "Sizin bir ilçenizi verseler Almanya'nın yarısını üzerimize yaparlar. Her bir yeri birbirinden değerli. Ancak bir yandan da bakınca Antalya bu iktidarın üvey evlat muamelesi yaptığı bir şehirdir. Toplanan vergilerin 10'da 1'i yatırım bütçesi olarak geri geliyor. İktidar kepçeyle alıyor ama çay kaşığıyla bile vermiyor" diye konuştu.

'ÇEYREK ALTIN HESABIYLA 32 BİN LİRA ALMANIZ LAZIM'

Antalya'nın artık sesini duyurmak ve ezberi bozmak zorunda olduğunu da ifade eden CHP Genel Başkanı Özel, seçmenin sesini sandıkta duyuracağını ifade etti. Özel, alandaki emeklilere de seslendi ve ne kadar maaş aldıklarını sordu ve şunları söyledi:

"Bakın bu toprakların en acıklı türküsüdür. Emeklilerin çok büyük bir kısmı en düşük emekli maaşına 10 bin liraya mahkumdur. Nerede sorarsanız sorun. Hep bir ağızdan 10 diyorlar. Bir hesap yapalım. 3 Kasım 2002 günü bir emekli aldığı maaşla kuyumcuya gittiğinde 8 çeyrek alabiliyordu. Hesap ortada. Türkiye'de her hesap şaşar altın hesabı şaşmaz. Bugün en düşük emekli maaşı 2 buçuk çeyrek altını alıyor. Kuyumcuya gitseniz 1 çeyrek alsanız eve gelince baksanız ki yok. Düşürmüşsünüz. Ne yaparsınız, geri aramaya gidersiniz değil mi? 5 buçuk çeyrek altın kaybediyor her emekli, hem de her ay. Nerede kaybettiyseniz orada bulursunuz. Tayyip Bey geldiğinde düzeninizi bozmasaydı 26 bin lira maaş alacaktınız. 'Emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğim' diyordu, hiç dokunmasa asgari ücret hesabıyla 26 bin lira almanız lazım. Çeyrek altın hesabıyla 32 bin lira almanız lazım. Bir seçim sandığında 5 buçuk çeyrek altını kaybettiniz. Şimdi kaybettiğinizi aramaya, bulmaya gidecek misiniz? Yeri 31 Mart'ta sandık başıdır."

'DİNLEMİYORLAR, KULAKLARININ ÜZERİNE YATIYORLAR'

Emekli maaşlarına 7 bin liralık seyyanen zam önerisini hatırlatan Özgür Özel, "Emekli maaşına 7 bin lira seyyanen zammın dışında faturalarda emekliye yüzde 40 indirim yapalım diyorum. Dinlemiyorlar. Kulaklarının üzerine yatıyorlar. Emekliler dini bayramlarda birer maaş ikramiye alıyor değil mi? Kimin sayesinde? Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde. Kemal Bey bunu ilk kez 7 Haziran seçimlerinde söyledi. Veremezsin dediler. Emekli şamarı bir vurdu 1 Kasım'da, 'Biz de vereceğiz' dediler. Bu sene bayram ikramiyesini 5 bin lira yapacaklardı 3 bin lirada bıraktılar" diye konuştu.

'MÜLAKAT PARTİZANLIKTIR, KUL HAKKI YEMEKTİR, İNSAN AYIRMAKTIR, HAKSIZLIK ETMEKTİR'

Atanamayan öğretmenlerin sayısının her geçen gün arttığını ve mülakatların kaldırılması gerektiğini de ifade eden CHP Lideri Özgür Özel, konuşmasını şöyle noktaladı:

"2018'de o 1000 lira beğenmediğimiz 1000 lira, 24 kilo kıyma alıyordu. Bugün size verilecek 3 bin lira sadece 6 kilo kıyma alıyor. Sizin tencerenizden 18 kilo kıyma aldılar. Bunun hesabını hep beraber soracağız. Öğretmenlerin büyük bir derdi var. Yıllar önce geldiğinde Tayyip Bey 'atanmayan öğretmen mi olur hepsini atayacağız' demişti. Geldiğinde 80 bindi, şimdi 1 milyon öğretmen var. Mülakat yaparak partizanlıkla elediği öğretmenlere 'atanamayan öğretmenler' diyor. Kusur öğretmende değil ki. Mutlaka mülakat kaldırılmalıdır. Mülakat partizanlıktır, kul hakkı yemektir. İnsan ayırmaktır. Haksızlık etmektir."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasının ardından partisinin 19 ilçe başkan adayını bir kez daha tanıttı ve destek istedi. Özel ve beraberindekiler daha sonra miting alanının yanındaki iftar alanına geçti.