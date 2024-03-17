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        Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Manavoğlu, ziyaretlerde bulundu

        Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve kurumlara ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 14:11 Güncelleme: 17.03.2024 - 14:11
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        Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Manavoğlu, ziyaretlerde bulundu
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        Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve kurumlara ziyaret gerçekleştirdi.

        Manavoğlu, Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş ve beraberindekilerle Antalya Genç İş İnsanları Derneğini (ANTGİAD) ziyaret etti.

        Derneğin yönetici ve üyeleriyle görüşen Manavoğlu, Antalya ve Muratpaşa için projeler hazırladıkları ifade etti. Öncelikli trafik sorunu olmak üzere birçok projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını belirten Manavoğlu, "Daha konforlu ve daha yaşanabilir Muratpaşa mottosuyla yola çıktım desteğinizi bekliyorum." ifadesini kullandı.

        Manavoğlu, daha sonra, beraberindekilerle Antalya Kayserililer Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Paksoy, seyahat ve ulaşım firması sahibi Fırat Yardım'ı ziyaret etti.

        Manavoğlu, Kaleiçi'ne de geçerek, esnafla buluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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