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        Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde otomobilin tarlaya savrulması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 19:27 Güncelleme: 17.03.2024 - 19:27
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        Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü
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        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde otomobilin tarlaya savrulması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        Altınkale Mahallesi Şehit Mustafa Gürcan Caddesi ile Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta, Emrah Y. (34) idaresindeki otomobil tarlaya savruldu.

        Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye gelen sağlık görevlileri, araç içinde sıkışan sürücü Emrah Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit ederken, yolcu olarak bulunan ve yaralanan C.Y'yi Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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