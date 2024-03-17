Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü

Bölgeye gelen sağlık görevlileri, araç içinde sıkışan sürücü Emrah Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit ederken, yolcu olarak bulunan ve yaralanan C.Y'yi Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde otomobilin tarlaya savrulması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.