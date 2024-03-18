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        Dokumapark'ta spor salonu ve müze otel açıldı

        Kepez ilçesindeki Dokumapark'ta spor salonu ve nostaljik unsurlarla oluşturulan müze otel hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 14:49 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:49
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        Dokumapark'ta spor salonu ve müze otel açıldı
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        Kepez ilçesindeki Dokumapark'ta spor salonu ve nostaljik unsurlarla oluşturulan müze otel hizmete açıldı.

        Kepez Belediyesi tarafından Dokumapark'taki atıl halde bulunan bina yenileyerek spor salonuna dönüştürüldü. Geçmişte misafirhane olarak kullanılan bina da dönüştürülerek, nostaljik müze otel haline getirildi.

        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı, aynı zamanda Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, açılışta yaptığı konuşmada, kadınlara verdiği sözü tutarak, eski dokuma fabrikasının eğitim salonu olarak kullanılan yerini kadınlara hizmet eden spor salonu haline getirdiklerini söyledi.

        Alanda 1974'te dokuma fabrikasının misafirhanesi olarak kullanılan tesisin yapısını koruyarak çalışma yaptıklarını aktaran Tütüncü, "Zamanı 1974'e sabitlediğimiz tamamen nostaljik unsurlarla döşeyerek müze otel haline getirdik. Çalışanların kostümlerinden eşyalara kadar her şey döneme uygun olarak tasarlandı. 20 oda ve 40 yataktan oluşan müze otel, 10 gün sonra konaklamaya açılacak." diye konuştu.

        Pilates antrenörü Ruhen Yelken ise 35 kişinin yararlanabileceği spor salonunda pilates, step aerobik, halk dansları yapılabileceğini ifade etti.

        Törene, Cumhur İttifakı'nın Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, meclis üyeleri ve vatandaş da katıldı.

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