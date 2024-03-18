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        Regnum Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 15:40 Güncelleme: 18.03.2024 - 15:45
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        Regnum Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi. Turnuvada Jacob Oakley şampiyon oldu.

        Belek turizm merkezindeki Carya ve National Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen 15. Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası'nda 51 takımdan 204 sporcu mücadele etti. Turnuvada profesyonellerde Jacob Oakley birinci olurken, 5 bin Euro ödülünün de sahibi oldu. Turnuvada Zeke Martinez ve Lucas Nemecz ise ikinciliği paylaştı. Amatör erkeklerde Alexey Striganov, kadınlarda Irina Nesterova şampiyon oldu. İki isme Carya ve National'da 6 ay üyelik hediye edildi.

        Turnuva sonunda ödül töreni ve gala düzenlendi. Dereceye girenlere ödülleri Regnum Carya İşletme Müdürü Tolga Yılmaz ve Carya Golf Kulübü Genel Müdürü Hasan Ceylan tarafından verildi. Turnuvada toplam 92 bin Euro ödül dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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