Özgür Özel: Meral Hanım ile Ankara'da siyasi ittifak kuramadık ama emekli ittifakında buluştuk (2)

'ADAMMAFYA GİBİ GELMİŞ ÇÖKMÜŞ, 27 YILLIK PARAYI ALMIŞ, BİZİM TESİSİ BİZE AÇIYOR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki programının ardından Alanya ilçesinde düzenlenen mitingde halka seslendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çamyuva Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i davet etmediğini söyleyen Özgür Özel, Manavgat ve Kemer gibi turistik bölgelerin yaz aylarında nüfusunun artmasıyla karşı karşıya kaldığı atık sorunlarına değindi. Bu sorunların çözümü için devletten destek isteyen Muhittin Böcek'in, arıtma tesisi projesi için gerekli krediyi ve onayı almakta zorlandığını belirten Özgür Özel, şunları söyledi:

"Manavgat'ta, Kemer'de sorduğumuz şu; 'Sizin burada kışın bir kişi, yazın on kişi var. Devlet parayı bir kişiye göre yolluyor ama on kişi atık üretiyor.' Biz diyoruz ki, Muhittin Böcek diyor ki 'Devlet bana kredimi versin, onayımı versin ben arıtma tesisimi yapayım ama bu azıcık parayla kış nüfusuna göre olur. Yaz nüfusuna göre olacaksa bana destek olmanız lazım' diyor. Bu iş için bir hesap var. 4 yıllık, 5 yıllık atık su parasını verdin mi tesis tamamlanıyor. Sen devlet babasın ver parayı al 5 yıllık atık suyu, yok. Karşınızdaki bildiğin tefeci. 5 yıllık para yerine, 10 istese iki katı, insaf dersin. 27 yıllık atık su parasına sözleşmeyi getiriyor 'atın imzayı' diyor. Arıtmayı yapacak, 27 yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin atık su parasına el koyuyor. Lanet olsun yapacak bir şey yok. İmza atılmış arıtma yapılıyor daha bitmemiş geçen gün başkanla Antalya'dayız, bir baktık, gelmiş arıtma tesisi açılışı yapıyor. Adam mafya gibi gelmiş çökmüş. 27 yıllık parayı almış, bizim tesisi bize açıyor. Nasıl biliyor musunuz? Adamı düğüne çağırdık orkestra çalsın diye, parayı da vermişiz, 'damada takılan altınları da bana takın' diyor orkestra şefi. Böyle bir şey olur mu? Biraz utanma sıkılma olur. Tesis bizim, parası bizim, 27 yıllık su parasına el koymuşsun Muhittin Böcek'i davet etmeden tesis açılışı yapıyor. Muhittin Böcek'in tesisini, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tesisini, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan, Kemer Belediye Başkanı olmadan, Manavgat Belediye Başkanı olmadan açan bakana diyorum ki Allah sana akıl fikir versin."

'ATANAMAYAN ÖĞRETMEN LAFINI ERDOĞAN UYDURDU'

Öğretmenlerin atama ve çalışma koşullarına değinen Özel, atanamayan öğretmen lafının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uydurulduğunu söyledi. Mülakat sistemini ve öğretmenlerin diğer işlerde çalışmak zorunda kalmasını eleştiren Özel, CHP'nin öğretmenlerin yanında olduğunu belirtti. Özel, "Bu 'atanamayan' lafını Tayyip Erdoğan uydurdu. 'Atanamayan öğretmen' diye bir şey yok. Öğretmenin ne kusuru var da atanamıyor ama senin mülakatın, senin insan ayırman yüzünden öğretmenler başka işlerde çalışıyor. Biz öğretmenlerimizin arkasındayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, başöğretmen, 'Öğretmenlere milletvekili maaşından az vermeyin' demiş. Sen hepsini aç süründürüyorsun. Öğretmenleri sana ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir" dedi.

'STAJ MAĞDURLARINI GÖZALTINA ALDIRMIŞ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine giden staj mağdurlarının gözaltına alındığını söyleyen Özel, "Bir yandan da çıraklık mağdurları var, buraya da gelmişler, şeref vermişler. Staj mağdurları dün de Tayyip Erdoğan'ın mitingine gitmiş ve onları gözaltına aldırmış, telefonlarını toplatmış, emniyete götürtmüş. Burada bütün mağdurlara söylüyorum sizinle birlikte mücadele edeceğiz" diye konuştu.