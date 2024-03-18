CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Meral Hanım ile Ankara'da siyasi ittifak kuramadık ama emekli ittifakında buluştuk. Meral Hanım da söylüyor. Bütün partiler söylüyor, en güçlü ittifak emeklilerin ittifakıdır. Sizin için çalışıyoruz, sizin için uğraşıyoruz" dedi.

Özgür Özel, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde belediyenin toplu açılış törenine katıldı. Tropikal Park'ta düzenlenen programda konuşan Özel, "Antalya, bu iktidarın üvey evladı. Geçtiğimiz günlerde söyledim, karşı çıkan yok. Adalet ve Kalkınma Partisi 2023 yılında 73,6 milyar lira vergi tahsilatı yapılan, devletin sağ eli, alan eli 73,6 milyar almış buradan. Burası, Türkiye'deki bütün milli gelirin yüzde 3,3'ünü üretmiş. Burada 55 milyar dolarlık turizmin 25'i yapılmış. Bacasız sanayi burada ve 73,6 milyar vergi toplanmış. Peki, yatırım programında Antalya'ya ne verilmiş? 7,1 milyar. Yüzde 9'u, 9,5'u verilmiş. 10 almışlar, Antalya'ya 1 vermişler. Kepçe ile almışlar, çay kaşığı ile vermişler. Antalya'nın hakkını yemişler. Antalya'ya haksızlık etmişler. Antalya'nın hakkını da arayacağız hakkını da savunacağız. Antalya'nın üvey evlat olmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Antalya'da Rusya ve Ukrayna savaşından sonra konut fiyatların fırladığını aktaran Özel, Antalyalıların bu konuda büyük sıkıntılar çektiğini vurguladı. Emeklilerin eskiden ilk emekli olduklarında 1,5 asgari ücret aldıklarını kaydeden Özel, "Tayyip Bey hiç karışmasa 26 bin lira olacaktı. Ama 'Enflasyona ezdirmeyeceğiz' diyerek enflasyon canavarına yem ettiler. Emekliye bulamadığı parayı 5'li çeteye buluyor. Emekliye bulamadığı parayı yol müteahhidine, yandaş müteahhide buluyor. 'Emekliye' deyince de 'yok' diyor. Buradan soruyorum; 'emekliye yok' diyen Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı? Yok, işte yok. 45 gün önceydi, 'Emekliye zulmü bırakın, emeklinin hakkını verin' dedim. Meydanda bu kadar emekli yoktu. Dedik ki 'Emekliler gelin, sesinizi yükseltini hep birlikte talep edin; duyacaklar'. Ufak ufak partiler, yavaş yavaş katılmaya başladılar. En nihayetinde herkes söylemeye başladı. Hatta şunu söyleyeyim; Meral Hanım ile Ankara'da siyasi ittifak kuramadık ama emekli ittifakında buluştuk. Meral Hanım da söylüyor. Bütün partiler söylüyor, en güçlü ittifak emeklilerin ittifakıdır. Sizin için çalışıyoruz, sizin için uğraşıyoruz" dedi.

'SİZİN ARKANIZDA OLACAĞIZ'

Gazipaşa'nın tarım kenti olduğunu ve yüzde 80 tarımla uğraştığını vurgulayan Özel, şunları söyledi: "Geçen sene mayısta mazot 19 liraydı, 20'ye dayandı diyorduk. 4 liradan, 20 lira oldu. 'Göreceksiniz, mazotu düşüreceğim mazotu' diyordu ama 9 ayda 43 lira oldu. Mazota zam geldi mi, çiftçinin keyfi kaçıyor. Maliyetler yükseliyor. Çiftçinin 1 destekleme hakkı var onun da 5'te birini zor ödüyorlar ama diğer yandan kur korumalı mevduata para buluyorlar. Geçiş garantilerine para buluyorlar ama özellikle buradaki tropik meyve üreticisinin çok farklı sorunları, almaları gereken çok önemli destekler var. Eskiden ithal muz yiyorduk. Şimdi Gazipaşa sayesinde bütün dünya, başta Rusya, Ukrayna, İngiltere sizin muzunuzu, sizin ürettiğiniz ejder meyvesini yiyor. 50 çeşit meyveyi yurt dışına satıyorsunuz. İhracata katkı yapan, ülkeye katkı yapanlara sahip çıkmak gerekirken bütün savaşlardan olumsuz etkileniyorsunuz. Bu konuda devletin farklı pazar olanaklarını zorlaması lazım. Gazipaşa Belediye Başkanımız ile buradaki üreticiler için bir büyükşehirle, tahminen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber fuarlar yapmaya, size yeni ihracat kapıları bulmaya, bu konuda danışmanlık hizmetleri yapmaya, Gazipaşa çiftçisinin yüzünü güldürmeye kararlıyız. Sizin arkanızda olacağız."