Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Özgür Özel: Meral Hanım ile Ankara'da siyasi ittifak kuramadık ama emekli ittifakında buluştuk

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Meral Hanım ile Ankara'da siyasi ittifak kuramadık ama emekli ittifakında buluştuk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 17:40 Güncelleme: 18.03.2024 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel: Meral Hanım ile Ankara'da siyasi ittifak kuramadık ama emekli ittifakında buluştuk
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Meral Hanım ile Ankara'da siyasi ittifak kuramadık ama emekli ittifakında buluştuk. Meral Hanım da söylüyor. Bütün partiler söylüyor, en güçlü ittifak emeklilerin ittifakıdır. Sizin için çalışıyoruz, sizin için uğraşıyoruz" dedi.

        Özgür Özel, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde belediyenin toplu açılış törenine katıldı. Tropikal Park'ta düzenlenen programda konuşan Özel, "Antalya, bu iktidarın üvey evladı. Geçtiğimiz günlerde söyledim, karşı çıkan yok. Adalet ve Kalkınma Partisi 2023 yılında 73,6 milyar lira vergi tahsilatı yapılan, devletin sağ eli, alan eli 73,6 milyar almış buradan. Burası, Türkiye'deki bütün milli gelirin yüzde 3,3'ünü üretmiş. Burada 55 milyar dolarlık turizmin 25'i yapılmış. Bacasız sanayi burada ve 73,6 milyar vergi toplanmış. Peki, yatırım programında Antalya'ya ne verilmiş? 7,1 milyar. Yüzde 9'u, 9,5'u verilmiş. 10 almışlar, Antalya'ya 1 vermişler. Kepçe ile almışlar, çay kaşığı ile vermişler. Antalya'nın hakkını yemişler. Antalya'ya haksızlık etmişler. Antalya'nın hakkını da arayacağız hakkını da savunacağız. Antalya'nın üvey evlat olmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

        Antalya'da Rusya ve Ukrayna savaşından sonra konut fiyatların fırladığını aktaran Özel, Antalyalıların bu konuda büyük sıkıntılar çektiğini vurguladı. Emeklilerin eskiden ilk emekli olduklarında 1,5 asgari ücret aldıklarını kaydeden Özel, "Tayyip Bey hiç karışmasa 26 bin lira olacaktı. Ama 'Enflasyona ezdirmeyeceğiz' diyerek enflasyon canavarına yem ettiler. Emekliye bulamadığı parayı 5'li çeteye buluyor. Emekliye bulamadığı parayı yol müteahhidine, yandaş müteahhide buluyor. 'Emekliye' deyince de 'yok' diyor. Buradan soruyorum; 'emekliye yok' diyen Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı? Yok, işte yok. 45 gün önceydi, 'Emekliye zulmü bırakın, emeklinin hakkını verin' dedim. Meydanda bu kadar emekli yoktu. Dedik ki 'Emekliler gelin, sesinizi yükseltini hep birlikte talep edin; duyacaklar'. Ufak ufak partiler, yavaş yavaş katılmaya başladılar. En nihayetinde herkes söylemeye başladı. Hatta şunu söyleyeyim; Meral Hanım ile Ankara'da siyasi ittifak kuramadık ama emekli ittifakında buluştuk. Meral Hanım da söylüyor. Bütün partiler söylüyor, en güçlü ittifak emeklilerin ittifakıdır. Sizin için çalışıyoruz, sizin için uğraşıyoruz" dedi.

        'SİZİN ARKANIZDA OLACAĞIZ'

        Gazipaşa'nın tarım kenti olduğunu ve yüzde 80 tarımla uğraştığını vurgulayan Özel, şunları söyledi: "Geçen sene mayısta mazot 19 liraydı, 20'ye dayandı diyorduk. 4 liradan, 20 lira oldu. 'Göreceksiniz, mazotu düşüreceğim mazotu' diyordu ama 9 ayda 43 lira oldu. Mazota zam geldi mi, çiftçinin keyfi kaçıyor. Maliyetler yükseliyor. Çiftçinin 1 destekleme hakkı var onun da 5'te birini zor ödüyorlar ama diğer yandan kur korumalı mevduata para buluyorlar. Geçiş garantilerine para buluyorlar ama özellikle buradaki tropik meyve üreticisinin çok farklı sorunları, almaları gereken çok önemli destekler var. Eskiden ithal muz yiyorduk. Şimdi Gazipaşa sayesinde bütün dünya, başta Rusya, Ukrayna, İngiltere sizin muzunuzu, sizin ürettiğiniz ejder meyvesini yiyor. 50 çeşit meyveyi yurt dışına satıyorsunuz. İhracata katkı yapan, ülkeye katkı yapanlara sahip çıkmak gerekirken bütün savaşlardan olumsuz etkileniyorsunuz. Bu konuda devletin farklı pazar olanaklarını zorlaması lazım. Gazipaşa Belediye Başkanımız ile buradaki üreticiler için bir büyükşehirle, tahminen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber fuarlar yapmaya, size yeni ihracat kapıları bulmaya, bu konuda danışmanlık hizmetleri yapmaya, Gazipaşa çiftçisinin yüzünü güldürmeye kararlıyız. Sizin arkanızda olacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        İsrail'e 7 Ekim'den beri 35 bin ton silah gönderildi
        İsrail'e 7 Ekim'den beri 35 bin ton silah gönderildi
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Aldatmakla suçladığı eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Aldatmakla suçladığı eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"

        Benzer Haberler

        'İntihar etti' demişlerdi, gerçek sorguda ortaya çıktı (2)
        'İntihar etti' demişlerdi, gerçek sorguda ortaya çıktı (2)
        GÜNCELLEME - Antalya'da oto yıkamada 17 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilg...
        GÜNCELLEME - Antalya'da oto yıkamada 17 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilg...
        CHP Genel Başkanı Özel, Antalya Gazipaşa'da "halk buluşması"nda konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Antalya Gazipaşa'da "halk buluşması"nda konuştu:
        Regnum Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi
        Regnum Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi
        'İntihar etti' demişlerdi, gerçek sorguda ortaya çıktı
        'İntihar etti' demişlerdi, gerçek sorguda ortaya çıktı
        Antalya'da oto yıkamada 17 yaşındaki gencin tabancayla öldürülmesiyle ilgil...
        Antalya'da oto yıkamada 17 yaşındaki gencin tabancayla öldürülmesiyle ilgil...