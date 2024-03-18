'İntihar etti' demişlerdi, gerçek sorguda ortaya çıktı (2)

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Arda Bağuç'un ölümüne ilişkin soruşturmada Sercan Baki Davran'ın cinayeti işlediğini itiraf eden Enes Emre K., işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bağuç'u tabanca ile başından vurduktan sonra polise 'intihar etti' diyen Sercan Baki Davran ise 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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