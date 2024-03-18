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        'İntihar etti' demişlerdi, gerçek sorguda ortaya çıktı (2)

        BİRTUTUKLAMA, BİR ADLİ KONTROL KARARIAntalya'nın Döşemealtı ilçesinde Arda Bağuç'un ölümüne ilişkin soruşturmada Sercan Baki Davran'ın cinayeti işlediğini itiraf eden Enes Emre K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 17:05 Güncelleme: 18.03.2024 - 17:10
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        'İntihar etti' demişlerdi, gerçek sorguda ortaya çıktı (2)
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        BİRTUTUKLAMA, BİR ADLİ KONTROL KARARI

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Arda Bağuç'un ölümüne ilişkin soruşturmada Sercan Baki Davran'ın cinayeti işlediğini itiraf eden Enes Emre K., işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bağuç'u tabanca ile başından vurduktan sonra polise 'intihar etti' diyen Sercan Baki Davran ise 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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