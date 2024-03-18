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        Özgür Özel: Meral Hanım ile Ankara'da siyasi ittifak kuramadık ama emekli ittifakında buluştuk (3)

        DEMPARTİ LOGOLU PANKART AÇAN 2 KİŞİ ALANDAN ÇIKARILDICHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Alanya'da gerçekleştirilen mitingde Alanya Belediye başkan adayı Osman Tarık Özçelik konuşma yaptığı sırada kimliği belirsiz kişilerce, üzerinde DEM Parti logosu bulunan, 'Selahattin Demirtaş'a selam olsun' ve 'Osman Kavala'ya selam olsun' yazılı iki pankart açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 23:35 Güncelleme: 18.03.2024 - 23:40
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        Özgür Özel: Meral Hanım ile Ankara'da siyasi ittifak kuramadık ama emekli ittifakında buluştuk (3)
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        DEMPARTİ LOGOLU PANKART AÇAN 2 KİŞİ ALANDAN ÇIKARILDI

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla Alanya’da gerçekleştirilen mitingde Alanya Belediye başkan adayı Osman Tarık Özçelik konuşma yaptığı sırada kimliği belirsiz kişilerce, üzerinde DEM Parti logosu bulunan, ‘Selahattin Demirtaş’a selam olsun’ ve ‘Osman Kavala’ya selam olsun’ yazılı iki pankart açıldı. Pankartı açanlar fark edilir edilmez görevliler tarafından alandan çıkarıldı. Açılan pankartlar alanda bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

        ‘BU EYLEMİN ÖNCEDEN PLANLANDIĞI ÇOK AÇIK’

        CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, olayla ilgili basın açıklaması yaptı. Kandemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “Alanya Belediye Başkan Adayımız Osman Tarık Özçelik’in konuşması sırasında provokatif nitelikli iki pankart açıldığı fark edilmiş, pankartı açanlar alandan uzaklaştırılmıştır. Buna karşın, önceden planlandığı çok açık olan eylemin üçüncü bir kişi tarafından kayda alındığı ve bu kaydın bir partinin eski ilçe başkanı tarafından sosyal medyada dolaşıma sokularak yandaş bazı internet haber sitelerinde yayına sokulduğu görülmüştür. Provokatif girişim konusunda hukuki girişimler başlatılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetimizin kurucu partisidir, Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk ilkelerine bağlıdır. Bugün düzenlenen açık hava toplantısında Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk ilkelerine bağlı söz ve söylemlerde bulunulmuştur. Aldığımız tüm önlemlere karşın bir provokasyon girişiminde bulunulmuştur. Bu türden eylemler, seçim yarışını kaybedeceğini anlayanların acizane çırpınışları olarak görülmektedir. Adayımız Osman Tarık Özçelik, projeleri ve ekibiyle Alanya’mızı çağdaş bir kent haline getirmek için çalışmalarına devam etmektedir.”

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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