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        Antalya açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı

        Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 10:28 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:28
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        Antalya açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı
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        Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

        Ekiplerce hareket halindeyken durdurulan lastik botta 7'si çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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