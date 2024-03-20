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        Antalya'daki turistik tekneler yaz sezonu için gün sayıyor

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da kış aylarında marinalara çekilen ya da bakım ve onarımdan geçirilen turistik yatlar ile tekneler, konuklarını eşsiz koylarla buluşturmak için gün sayıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 11:34 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:34
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        Antalya'daki turistik tekneler yaz sezonu için gün sayıyor
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da kış aylarında marinalara çekilen ya da bakım ve onarımdan geçirilen turistik yatlar ile tekneler, konuklarını eşsiz koylarla buluşturmak için gün sayıyor.

        Bölge ekonomisine önemli katkıda bulunan yatlar ile tekneler, yaz sezonunun vazgeçilmezleri arasında yer alan mavi turlara hazırlanıyor. 1 Nisan'dan itibaren sezonu açacak yat ve tekneler, günübirlik ve haftalık gezinti programlarıyla turistleri, deniz ile doğanın iç içe geçtiği koylarla buluşturacak.

        İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, AA muhabirine, Antalya'da 5 bin kayıtlı ticari ve günübirlik özel tekne bulunduğunu söyledi.

        Mavi turların Kalkan, Kaş, Demre, Üçağız, Kumluca, Adrasan, Kemer, Kaleiçi, Manavgat, Alanya bölgelerinde yapıldığını dile getiren Çetin, Kaş, Üçağız, Adrasan'da daha çok yerli turist yoğunluğu yaşandığını kaydetti.

        Yabancı turistlerin de mavi turlara ilgisinin yüksek olduğunu aktaran Çetin, "1 Nisan'dan itibaren bütün deniz ticari araçlarımız denize girmiş olacak. Bu yıl deniz turizminde beklenti yüksek. Özellikle Avrupalı turistlerden geçen yıla göre daha fazla katılım bekliyoruz. Seyahat acentelerinden aldığımız bilgilere göre 2024, 2023'ten daha iyi olacak." diye konuştu.

        Yaz sezonunda faal olan teknelerin kış sezonunu bakım ve onarımla geçirdiğini belirten Çetin, turizmcilerin yaz sezonuna hazır olduğunu söyledi.

        - "Kentte 300'e yakın su sporları parkuru var"

        Çetin, Antalya'nın kruvaziyer turizminde de önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Antalya limanlarında "yüzen oteller" olarak nitelendirilen lüks yatların daha sık görülmeye başlandığını ifade eden Çetin, geçen yıl 44 kruvaziyer gemisinin Antalya'ya demir attığını kaydetti.

        Lüks gemilerle gelen çok sayıda turistin kent merkezini gezerek alışveriş yaptığını anlatan Çetin, esnafa da ciddi katkıda bulunduğunu belirtti.

        Antalya'nın su sporları konusunda da iddialı bir kent olduğunu vurgulayan Çetin, "Yerli ve yabancı turistlerin su sporlarına ilgisi büyük. Yaklaşık 300'e yakın su sporları parkuru var, bunun da ekonomiye ciddi katkısı oluyor. Bunlar da mart sonuna kadar hazırlıklarını tamamlamış olacaklar." dedi.

        Ahmet Çetin, deniz turizmi açısından güzel bir sezon beklediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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