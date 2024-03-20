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        Kurduğu dernekte özel bireylerin el becerileriyle kazanç sağlaması için çalışıyor

        GÜLSEM ADAM - Antalya'da uzun zamandır dezavantajlı bireyler için gönüllü olarak çalışan emekli hemşire Gülcan Ay, 11 yıl önce kurduğu dernek sayesinde down sendromluların ve engellilerin hem el becerisi kazanmasını hem de aile bütçesine katkıda bulunmasını sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 12:38 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:38
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        Kurduğu dernekte özel bireylerin el becerileriyle kazanç sağlaması için çalışıyor
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        GÜLSEM ADAM - Antalya'da uzun zamandır dezavantajlı bireyler için gönüllü olarak çalışan emekli hemşire Gülcan Ay, 11 yıl önce kurduğu dernek sayesinde down sendromluların ve engellilerin hem el becerisi kazanmasını hem de aile bütçesine katkıda bulunmasını sağlıyor.

        Hemşirelik yaparken bir yandan da zihinsel, görme, işitme ve bedensel yetersizliği bulunanlar için gönüllü olarak çalışan Ay, birçok sosyal sorumluluk projesinde görev aldı.

        Emekli olduktan sonra özel bireylere daha fazla katkıda bulunmak için kollarını sıvayan Ay, Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneğini kurdu.

        Ay, atölyeye çevirdiği dernek merkezinde 4 usta öğreticinin yardımıyla 17 yaş üstü özel bireylerin ve ailelerine dikiş, örgü gibi el işlerinin yanı sıra sabun yapımı gibi eğitimler almasını sağlıyor.

        Gülcan Ay, AA muhabirine, engelli bir çocuğunun olmadığını ama yıllardır gönüllü olarak özel bireyler için bir şeyler yapmaya çalıştığını söyledi.

        Mesleki deneyimleriyle dezavantajlı bireylere daha fazla fayda sağlamak için dernek kurduğunu belirten Ay, "Şöyle bir söz vardır, 'Damdan düşenin halinden yine damdan düşer anlar.' Ben buna inanmıyorum. Eğer insani duygular besliyorsak, mutlaka topluma fayda sağlayabileceğimiz, yapabileceğimiz bir şeyler vardır. Bu bağlamda derneği kurdum." dedi.

        - 2013'ten bu yana 450 kişinin istihdamına katkı sağlandı

        Toplumda zihinsel engelli bireyler için "saldırgan", "bir şey yapamaz" gibi yanlış algılar olduğunu dile getiren Ay, bu yanlış düşüncelerini değişmesi için çabaladığını kaydetti.

        Her özel bireyin yapabileceği bir şey olduğuna inandığını vurgulayan Ay, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Biz nedense özel bireyleri yapabildikleriyle değil yapamadıklarıyla değerlendiriyoruz. Amacımız bu çocuklarımızın bir şeyler yapabildiğini topluma göstermek. Atölyede özel bireylerimiz sabun ve el sanatları ürünleri yapıyor, parça başı ücret uygulamasıyla para kazanıyor. Bu sayede aile içerisinde ve toplumda çocuğun kendine bakışı değişiyor. Çocuklarımızın öz güvenlerinin değişimine birebir şahit oluyoruz. Türkiye İş Kurumu ve belediyelerle yaptığımız istişarelerde engelli bireylerin istihdam süreçlerini hep beraber yürütüyoruz. 2013'ten bu yana 450'nin üzerinde engelli bireyin istihdamına katkı sağladık."

        - "Kolonya üretim tesisi kuruyoruz"

        Örgün eğitimlerini tamamlayan özel bireylerin eğitimlerine atölyede devam ettiklerini anlatan Ay, böylece onların yeteneklerine göre işe yerleştirilmesine olanak sağladıklarını kaydetti.

        Atölyede halihazırda 20 kişinin dikiş, boncuk işleme, ahşap ve sabun yapımı eğitimleri aldıklarını belirten Ay, "Burada yapılan her işten küçük de olsa cep harçlığı alan bir kitle var. Önümüzdeki günlerde yine kabul edilen bir projeyle kolonya üretim tesisi kuruyoruz. Bunu da yine özel çocuklarımız ve annelerimizle beraber yapacağız, 10 özel çocuğumuzu istihdam edeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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