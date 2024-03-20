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        Tırmanış sırasında kaybolan Alman turist 5 saatte bulundu

        ANTALYA'nın Finike ilçesinde tırmanış yaptığı dağda kaybolan Alman turist Daniel Janz (22), ekiplerin 5 saatlik çalışmayla bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 12:21 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:25
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        Tırmanış sırasında kaybolan Alman turist 5 saatte bulundu
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        ANTALYA'nın Finike ilçesinde tırmanış yaptığı dağda kaybolan Alman turist Daniel Janz (22), ekiplerin 5 saatlik çalışmayla bulundu.

        Alman turist Daniel Janz, dün öğle saatlerinde Finike ilçesi Arif Mahallesi'ndeki Arykanda Antik Kenti'nin bulunduğu dağda tırmanışa başladı. Bir süre sonra yolunu kaybeden Janz, saat 15.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Telefon görüşmesi ile Janz'ın konumu belirlendi, arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Çatallar Jandarma Komando Karakolu, itfaiye ve AFAD ekiplerinden oluşan arama-kurtarma ekibi, Janz'ın bulunduğu bölgeye ulaşmak için yoğun çaba harcadı. Zorlu arazi koşullarına rağmen ekipler, 5 saatlik çalışma sonrası saat 20.30 sıralarında Dainel Janz'ı kurtardı. Sağlık ekiplerince kontrolü yapılan Alman turistin durumunun iyi olduğu bildirildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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