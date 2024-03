Trisome Games 2024'ün açılışı, Antalya'da 2 bakanın katılımı ile gerçekleşti

TRİSOMEGames 2024 Down Sendrom Spor Oyunları'nın açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Daha önceleri ailelerin, evlerinde sakladığı, odalarında tuttuğu çocukları devrimlerle, uluslararası organizasyonlara ve faaliyetlere katılımlarını sağlıyoruz" dedi. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da engelliler için devrim niteliğinde projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu yıl 19-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ve down sendromlu sporcuların olimpiyatları olarak kabul edilen Trisome Games 2024’ün (Down Sendrom Spor Oyunları) açılışı, Antalya Spor Salonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal ve sporcuların katılım ile gerçekleşti. Türkiye, Arnavutluk, Arjantin, Avustralya, Azerbaycan, Brezilya, Bulgaristan, Kolombiya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Mısır, Estonya, Fransa, Finlandiya, İngiltere, Hong Kong, Macaristan, İrlanda, İtalya, Japonya, Litvanya, Meksika, Makao, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovenya, Güney Afrika, Venezuela, ABD'den gelen 1000'den fazla özel sporcu da ülkelerinin bayrakları ile açılışa katıldı.

'OYUNLARDA KAYBEDENİN OLMAYACAĞINA İNANIYORUZ'

Açılışta konuşan Bakan Göktaş, organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi. Göktaş, "Ailelerin bu konuda gösterdikleri üstün çaba ile çocuklarımız çok güzel başarılara imza atıyor. Türkiye olarak 8 branşta 54 oyuncumuz ile organizasyonda yer almaktan dolayı gururluyuz. Farklı kültürlerin kaynaşmasında önemli bir yeri olacaktır. Oyunlarda kaybedenin olmayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

'DEVRİM NİTELİĞİNDE PROJELER HAYATA GEÇİRDİK'

Göktaş, engelli vatandaşların hayatın her alanında aktif olmaları için çalıştıklarını da söyledi. Hayata geçirdikleri projelerle engellilerin hayatını daha kolaylaştırdıklarını belirten Göktaş, şöyle konuştu: "Engelli vatandaşlarımızın, hayatın tüm alanlarında aktif rol alması için çalışıyoruz. Down sendromlu vatandaşlarımızın hem öğrenme hem de bağımsız yaşama seviyelerinde önemli artış kaydettik. Gerek özel sektör gerekse kamuda istihdam edilmelerini sağladık. Birbirinden özel bireylerimizin ve ailelerinin her daim yanındayız. Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında yer alması için devrim niteliğinde politikalar hayata geçirdik."

'MİSAFİRLERİMİZ ÇOK ÖZELLER'

Bakan Bak da açılış konuşmasında, "Spor ülkesi olma yolunda güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Her kategoride organizasyonları yapacak kapasiteye sahibiz. Türkiye bir spor ülkesidir" dedi. Bak, down sendromlu bireyler başta olmak üzere engelli bireylerin daha önceleri dezavantajlı konuma sahip olduğunu söyledi. Çalışmalarla engelli bireyleri hayata kazandırdıklarını kaydeden Bak, şöyle konuştu: "Daha önceleri ailelerin, evlerinde sakladığı, odalarında tuttuğu çocukları devrimlerle, uluslararası organizasyonlara ve faaliyetlere katılımlarını sağlıyoruz. Onlara her türü olanağı sağlıyoruz. 33 ülkeden gelen misafirlerimiz çok özeller ve çok güzeller. Bizim dünyamızda özel bir yeriniz var. Sizlerle gurur duyuyor ve mutlu oluyoruz."

Tören sonunda down sendromlu bireylerin semazen gösterisi de beğeniyle izlendi.